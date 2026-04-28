"Tenía unas birras encima": Juana Repetto confesó todo y apuntó contra su ex, Sebastián Graviotto

Ese contexto la llevó a reflexionar sobre el parto y la compañía en un momento tan especial: “Después de haber tenido dos chicos me sentía muy incómoda con tener que hacer todo el trabajo de parto con él no estando en pareja. En algún punto, creo que el momento de la cesárea me daba igual, no me importaba si él estaba o no”

Juana cerró con una declaración que dejó en claro su postura: “Él decidió no venir por su laburo y yo entré con mi mamá. Ni me angustió ni no me angustió”.

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Por qué operaron al bebé de Juana Repetto a un mes y medio de haber nacido

El último Jueves Santo, Juana Repetto decidió abrir su corazón en redes sociales y compartir un episodio tan delicado como esperanzador: su hijo Timoteo, con apenas mes y medio de vida, debió ser intervenido por una hernia inguinal. A través de Instagram, la actriz transmitió tranquilidad al confirmar que la operación fue exitosa y que el pequeño ya se encuentra en casa, recuperándose con buen ánimo.

Tras días cargados de emociones y tensiones vinculadas a su relación con Sebastián Graviotto, padre de dos de sus tres hijos, la influencer enfrentó un nuevo desafío: acompañar a su bebé en el quirófano. Una vez superado el momento, relató lo sucedido con calma: “Bueno, ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que ayer operamos a Timoteo de una hernia inguinal que le descubrí el lunes”.

Con evidente emoción, Juana detalló cómo fue la evolución de Timoteo después de la cirugía y resaltó su fortaleza. “Salió todo divino. El gordo es un campeón, se recuperó al toque de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba divino y estaba con buen ánimo, así que nos pudimos volver a casa el mismo día”, relató, llevando calma a quienes la siguen.

La actriz también se tomó un momento para reconocer el trabajo de los médicos que estuvieron a su lado. “Quiero agradecerles inmensamente por cuidar tan bien a mi pollito”, escribió con gratitud, dejando en claro su valoración hacia el equipo de salud.

No obstante, Juana no ocultó el costado más duro de la experiencia y compartió la angustia que sintió como madre. “Podrán imaginarse que dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil y es extremadamente angustiante salir de ahí y ver a tu bebé inconsciente a punto de ser operado”, confesó con sinceridad.

Aun así, destacó el acompañamiento recibido y la rápida recuperación de su hijo: “Me contuvieron y hicieron un laburazo. Como les decía, el gordito se levantó bárbaro y a la tarde ya estábamos en casa”, aseguró, mostrando la fortaleza del pequeño y la eficacia del equipo médico.

Más tarde, en sus historias, Juana compartió un dato curioso y personal: tanto ella como su hijo Belisario pasaron por la misma intervención cuando eran bebés. Así, dejó entrever que se trata de una condición hereditaria y que, en el caso de Timoteo, fue detectada a tiempo.

Finalmente, con el alivio de que todo salió bien, Juana cerró su publicación con un mensaje de gratitud y emoción: “Gracias, gracias, gracias”, celebrando que su hijo ya transita una recuperación sin complicaciones.