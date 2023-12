La profunda desilusión de Milett Figueroa por la devolución del jurado del Bailando 2023: "Lo di todo"

Ahí, Guido Záffora le consultó: "¿Vos sentís que querían más? ¿Te querían ver más desnuda? ¿Querían algo más hot?". "No sé, no se los pregunté, la verdad es que creo que esperan más y también de los comentarios aprendo, pero ¿qué más? Yo sentí que las devoluciones fueron acertadas, pero no me dijeron qué faltó, porque yo sentí que fui más allá de lo que suelo hacer... Pero no sé, habrá que aceptar las decisiones de los jurados", opinó.

"Te conozco la cara, no estás contenta", aseguró el periodista. "No, me queda un poco bastante picona, caliente... No me molestaron las devoluciones, me molestó el hecho de que no me dieron a entender porque me pusieron tan bajo puntaje. No sé qué faltó", reiteró la limeña.

Más adelante, Milett también se refirió a las expectativas que había con su baile por ser la pareja de Marcelo Tinelli: "Yo le advertí que iba a haber algo mucho más arriesgado de lo que hubo. Creo que también por eso puede ser que los jurados me hayan puesto un puntaje... se esperaban más".

Marcelo Tinelli dio un importante paso: conoció a su cuñada, la hermana de Milett Figueroa

La relación entre Marcelo Tinelli y Mliett Figueroa avanza a pasos agigantados. El conductor conoció el último sábado a su cuñada, Maia Figueroa, y compartió el especial momento en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el presentador del Bailando 2023 (América TV) publicó una foto junto a la modelo peruana y su hermana. "Conociendo a mi cuñada. Lindísima comida", escribió.

Milett Figueroa, Marcelo Tinelli y su cuñada.jpg

Más adelante, Tinelli subió tres videos donde se los puede ver tomando cocktails y haciendo karaoke con temas de Cristian Castro y Alejandro Sanz.

"Las hermanas se coparon con Alejandro Sanz. Las amo", escribió el conductor del certamen de baile sobre el último video donde se las ve cantando Corazón partío.