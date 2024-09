La profunda reflexión de Lizy Tagliani en su primer cumpleaños como mamá: "Una herida menos"

En eso profundizó en el lugar que ocupa su hijo en su vida y continuó: "Agradecer pudiendo acompañar al Tati en este momento en mi vida y en la de Sebastián, obviamente, a quien amo profundamente. Tati de alguna manera sin el estado de adoptabilidad, es un poco Luisito también".

"Entonces cada caricia, cada palabra, cada juego, cada momento. Ayer con su clase de natación, su entrada al colegio. Cada momento de felicidad de un niño, sin querer o queriendo, me cura un montón”, confesó.

Y recordó: “Fui muy pequeña, adulta. Yo no sé lo que es jugar de chica, nunca jugué porque tenía que estar quita. No me podía mover de la piecita donde estábamos al principio con mi mamá. Por eso de grande me volví tan quilombera, empecé a ser niña cuando empecé a tener cosas”.

"Cuando veo jugar a Tati, de alguna manera estoy jugando yo. Gracias por este hermoso cumpleaños de 12 de septiembre de 2024, una herida menos de aquel Luisito de 1976”, concluyó emocionada.

La emoción de Lizy Tagliani al participar en una actividad escolar de su hijo Tati: "Super nerviosa"

Hace algunas semana la actriz y conductora Lizy Tagliani compartió la feliz noticia de que junto a su esposo Sebastián Nebot, recibieron en su hogar a su hijo Tati y oficialmente se convirtieron en padres tras obtener la guarda del niño.

Desde ese momento, la humorista compartió distintos momentos especiales junto a Tati e incluso le dedicó un profundo posteo donde reveló a corazón abierto sus sentimientos en este importante momento.

Así las cosas, este martes Lizy se mostró muy movilizada en sus redes y contó que participaría de una actividad escolar en el colegio del pequeño. "Buen día, estoy super nerviosa", escribió.

“Hoy vengo a actuar para mi Tati y sus compañeros...Tengo tanta felicidad", agregó y compartió un video dentro del colegio. "He venido a contarle un cuento a los nenes", amplió.

En el mismo, se la podía ver en el aula del jardín donde se llevaría a cabo la lectura. “Me tocó Al señor lobo le duele la muela. Vamos a ver cómo sale, ¡deséenme suerte!”, concluyó.