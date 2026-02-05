¿Vuelve Xuxa a la Argentina? El mensaje que reavivó la ilusión de sus fans tras su histórica despedida
La artista Xuxa recordó su show histórico en Vélez y una frase que compartió en redes sociales desató rumores sobre un posible regreso al país en medio de su gira de despedida.
5 feb 2026, 23:20
¿Vuelve Xuxa a la Argentina El mensaje que reavivó la ilusión de sus fans tras su histórica despedida
La nostalgia se apoderó de las redes sociales cuandoXuxa compartió un video de su recordado show de 1991 en el Estadio de Vélez Sarsfield, una presentación que marcó a toda una generación y reavivó el vínculo con su público argentino.
En plena gira de despedida, titulada El último vuelo de la nave, la artista dejó un mensaje que encendió la ilusión: “Luego estaré en mi Argentina que yo AMO (sic)”, una frase que fue interpretada como un guiño directo a su esperado regreso.
El posteo incluyó imágenes de aquella noche inolvidable interpretando su clásico Ilariê, y en pocos minutos se llenó de comentarios cargados de emoción y pedidos para que confirme fechas en el país.
Lejos de hablar de un retiro definitivo, Xuxa fue clara sobre esta nueva etapa: “No me voy a jubilar, pero ya no quiero hacer ciertas cosas”, dejando en claro que la despedida es de una era estética y no de su carrera artística.
Sobre los símbolos que marcaron su trayectoria, explicó: “No creo que combine más con las cosas que me gustaría ofrecer”, en referencia a la famosa nave y a los elementos que durante años formaron parte de sus shows.
Pensando en el futuro, la cantante remarcó que busca mayor libertad creativa: “Dejando de lado la nave, estaré dejando de lado eso, esa obligación de estar con cierta ropa. Creo que los shows futuros o las presentaciones que haga, podré vestirme como yo quiera”.
El adiós a ese universo también tiene una fuerte carga emocional para sus seguidores. Así lo resumió ella misma: “Al jubilarlo, al dejar de lado la nave, estaré dejando guardado todo eso que ellos vieron, pasaron y vivieron en su infancia, en su adolescencia”.
Aunque su gira fue anunciada hace tiempo con un cierre previsto en Argentina, recién ahora comenzaron a aparecer señales concretas de ese reencuentro, que todo indica podría darse finalmente en 2026, para alegría de sus fanáticos locales.