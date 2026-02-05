¿Vuelve Xuxa a la Argentina? El mensaje que reavivó la ilusión de sus fans tras su histórica despedida

Sobre los símbolos que marcaron su trayectoria, explicó: “No creo que combine más con las cosas que me gustaría ofrecer”, en referencia a la famosa nave y a los elementos que durante años formaron parte de sus shows.

Pensando en el futuro, la cantante remarcó que busca mayor libertad creativa: “Dejando de lado la nave, estaré dejando de lado eso, esa obligación de estar con cierta ropa. Creo que los shows futuros o las presentaciones que haga, podré vestirme como yo quiera”.

El adiós a ese universo también tiene una fuerte carga emocional para sus seguidores. Así lo resumió ella misma: “Al jubilarlo, al dejar de lado la nave, estaré dejando guardado todo eso que ellos vieron, pasaron y vivieron en su infancia, en su adolescencia”.

Aunque su gira fue anunciada hace tiempo con un cierre previsto en Argentina, recién ahora comenzaron a aparecer señales concretas de ese reencuentro, que todo indica podría darse finalmente en 2026, para alegría de sus fanáticos locales.

