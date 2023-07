La propuesta hot que le llegó al Conejo de Gran Hermano: "Me gusta mucho la..."

Embed

Este miércoles, el Cone estuvo en Intrusos (América TV) y adelantó que recibió una propuesta para hacer la versión argentina de Full Monty, que se basa en la historia de un grupo de hombres que decide desnudarse para ganar dinero. "Me gusta mucho la actuación", sostuvo.

El cierre de la fábrica de acero de de Sheffield, Inglaterra, deja sin trabajo a casi toda la población masculina. Gaz, uno de los obreros afectados, perderá el derecho de ver a su hijo si no consigue dinero para pagar la pensión de manutención familiar a su mujer. En medio de la desesperación, se le ocurre una idea, a primera vista disparatada, y se la plantea a los amigos que están en la misma situación: organizar un espectáculo de strip-tease.

En el programa de Flor de la V, el ex Gran Hermano confirmó que aceptó el ofrecimiento y en breve empieza a trabajar con el resto del elenco. "A fines de agosto empezamos a ensayar", precisó.

La obra contará con la dirección de Diego Rinaldi y las actuaciones de Christian Sancho y El Tucu López. Al parecer, la idea sería llevar la comedia a Villa Carlos Paz, aunque aún falta el anuncio oficial.

La furia del Conejo de Gran Hermano: lo dejaron afuera de los Martín Fierro 2023 y explotó indignado

Hace unas semanas, Gran Hermano se quedó con el Oro en la entrega de los premios Martín Fierro 2023. El reality de Telefe fue reconocido por APTRA y algunos de los ex participantes subieron a recibir el premio.

Alfa, Daniela Celis, La Tora, Nacho Castañares, Marcos Ginocchio estuvieron en la gala y, cuando se conoció el máximo galardón, tomaron la posta en el atril del escenario montado en el hotel Hilton de Buenos Aires.

Muchos de los ex Gran Hermano no participaron de la gala. El cordobés Alexis Quiroga, El Conejo, fue uno de ellos y no ocultó su enfado.

"Por más que no nos nombraron... acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de Oro, los 20 participantes de esta edición 22/23", escribió, indignado, en su Instagram.

Finalmente, después de unos minutos, el ex novio de Coty borró la publicación. Al parecer, hubo un llamado de atención de parte de las autoridades de Telefe para el ex Gran Hermano.