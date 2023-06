El Conejo, muy cerca de una ex Gran Hermano tras su ruptura con Coti Romero

Romina Uhrig historia Conejo.jpg

Acto seguido, los seguidores de la expareja comenzaron a opinar en las redes sociales y algunos calificaron al participante de "traidor". La cuenta de LAM (América TV), por su parte, publicó una foto donde se veía al Cone y a la exdiputada comiendo juntos y se preguntaron: "¿Qué onda acá?".

Hace unas semanas, el Cone había revelado sobre su separación con Coti que "la decisión que tomamos es porque las cosas no venían tan bien. Teníamos formas distintas de pensar algunas cosas".

El video del accidente que tuvo el Conejo al salir de fiesta con Marcos Ginocchio

Alexis 'El Conejo' Quiroga desde que se peleó con Coti Romero está saliendo muchísimo más. Tanto es así que la otra noche El Conejo y Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, protagonizaron un accidente bajando del taxi al salir de fiesta.

En el video de una fanática se ve al Conejo caer al piso cuando intenta bajar de un taxi. Aunque no se sabe si el ex participante del reality estaba borracho o no, sí se ve que cae en la calle cuando se pasa de la parte trasera del auto al asiento de adelante. En las imágenes de TikTok también se lo ve a Marcos Ginocchio sentado atrás del vehículo.

“¡Está re loco!”, le dice Ginocchio al Conejo. Después de la caída, que no fue grave, Marcos le mandó un saludo a San Juan a pedido de la admiradora que lo estaba grabando.

El video que no tardó en viralizarse tuvo varios comentarios como: “Otra caída épica del Cone”; “Marcos y el Cone solteros, agárrense hermanas” y “También fui él cuando me separé”, entre otros.