La reacción de Agustín de Gran Hermano 2022 al ver los mensajes de su ex en su contra

La joven se enojó porque Agustín contó en el reality que una ex novia le había sido infiel. "Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona", sostuvo el muchacho de La Plata en GH.

image.png

Furiosa, Dai explotó en Twitter: "¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste MESES con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste".

En el programa de América TV, Frodo se enteró en vivo lo que escribió su ex. "Realmente no entiendo a qué frase se refiere ella", sostuvo el ex participante de Gran Hermano 2022.

Al finalizar, el joven expresó sus intenciones de componer el vínculo. "Me gustaría poder hablarlo. Lo lamento. Espero que no sea algo tan tajante. Me llevo muy bien con ella. Le pido perdón, si se sintió ofendida", cerró.

Romina entró en crisis y está a un paso de abandonar Gran Hermano 2022

En las últimas horas, Romina Uhrig entró en crisis y evalúa abandonar la casa de Gran Hermano 2022. La ex diputada está muy angustiada por el largo tiempo que llevar lejos de sus hijas.

“No es que estoy sufriendo, pero es inevitable no extrañar a mis hijas”, dijo la ex pareja de Walter Festa, en una charla en el jardín con Ariel Ansaldo.

Romina explicó que siente "culpa" cada vez que vive un enfrentamiento con Walter Alfa Santiago, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022.

En medio de un mar de lágrimas, la ex diputada kirchnerista indicó que hoy dejaría el juego para ver a sus hijas. "Iría corriendo a abrazarlas", sentenció, sumamente movilizada.