La reacción de Gimena Accardi cuando Moria Casán la apuró sobre su nueva amor: "De potranca a yegua"

Pero Moria insistió y redobló la apuesta con otra consulta incómoda: “Pero no estás asexuada, ¿no?”. Ante la presión, Accardi terminó cediendo y dejó entrever que su deseo sigue vigente: “Algo, sí, siento, ojo”, confesó finalmente.

La charla cerró con el característico estilo de Casán, quien sembró dudas sobre las verdaderas sensaciones de la actriz al sostener: “Me parece que vos no debés estar asexuada. No, vos sos re caliente, chabona. Accardi es una… Aparte libre no es lo mismo que sola. Así que bueno, reina mía, ¿qué decirte? Te deseo lo mejor. Te agradezco muchísimo este llamado hermoso que has tenido. Divino. De potranca a yegua. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Han hecho muy inteligentemente este duelo, esta separación con Nico y es una pareja que yo realmente quería y admiraba”.

¿Qué decisión tomó Gimena Accardi con sus gatos tras separarse de Nico Vázquez?

Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron en julio de este año su separación después de 18 años juntos y, tras unos meses, el actor se mostró con su compañera de teatro en Rocky, Dai Fernández.

Lo cierto es que, después del final de la extensa relación, la actriz contó cómo resolvieron el cuidado de las mascotas que convivían con ellos, un tema que debieron conversar y definir, entre varios otros.

Gimena Accardi explicó en una nota con Sálvese quien pueda (América TV) la decisión consensuada con su exmarido sobre los tres gatos que comparten y cómo enfrentó los cambios en su vida durante el último año.

La actriz también aclaró que no se cruzó con su ex y su nueva pareja, y que no le resultaría incómodo volver a verlo. "Incómodo no. Tenemos mucha gente en común por lo cual muchas veces nos cruzamos en eventos o en lugares comunes y está todo más que bien", reconoció.

Y, consultada sobre si se encontró con Nico Vázquez y Dai Fernández en algún lugar, aseguró: "Los tres por ahora no. Ya se dará seguramente y está todo bien".

En ese sentido, habló sobre la separación con Nicolás Vázquez y mencionó que el diálogo entre ambos disminuyó en este tiempo: "Resolver cosas típicas de una separación después de tantos años, así que ahora estamos en menos charla por supuesto".

El cronista le preguntó si compartían mascotas y ahí Gimena Accardi detalló: “Sí, nosotros compartíamos tres gatos, pero bueno, es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos. O dividir a los tres gatos, que sería la muerte sacarlos de la casa".

"Toda la dinámica está compuesta para que ellos entren, salgan, porque todas las puertas están siempre abiertas. Tal vez está más difícil esa situación, me los quedé yo los gatitos”, concluyó la actriz, quien aclaró que no fue invitada esta vez al evento de los Personajes del Año de Revista Gente.

“Siempre voy. Las veces que he sido personaje del año fue por mi laburo como actriz. Y es verdad que este año tal vez no me tuvo tanto por ser actriz o mi lugar de vocación y de profesión. Tal vez sí fui personaje por algo más mediático. Prefiero no ser personaje del año por algo mediático”, comentó sobre su ausencia en el evento que reúne a muchos famosos.