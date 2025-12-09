A24.com

¡QUE MOMENTO!

La reacción de Gimena Accardi cuando Moria Casán la apuró sobre su nueva amor: "De potranca a yegua"

Moria Casán entrevistó Gimena Accardi y no dudó al calificarla como una mujer “caliente” al hacerla hablar de su presente tras la separación de Nico Vázquez.

9 dic 2025, 13:06
La reacción de Gimena Accardi cuando Moria Casán la apuró sobre su nueva amor: De potranca a yegua
La reacción de Gimena Accardi cuando Moria Casán la apuró sobre su nueva amor: De potranca a yegua

La reacción de Gimena Accardi cuando Moria Casán la apuró sobre su nueva amor: "De potranca a yegua"

En una nueva emisión de La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán no dudó en incomodar a Gimena Accardi cuando la actriz salió al aire por teléfono para hablar de su presente sentimental tras la separación de Nico Vázquez. La conductora, fiel a su estilo frontal, aprovechó la ocasión para consultarle sin filtros sobre la posibilidad de una nueva pareja, empujando a la actriz a definir en qué momento emocional se encuentra luego de la ruptura.

Durante la conversación, Accardi dejó en claro que la relación con su ex continúa en buenos términos. “Ningún problema. Bien. El tiempo se encarga de acomodar las cosas. Me apoyé en terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, abocándome mucho al laburo”, explicó, remarcando que el proceso estuvo marcado por el acompañamiento afectivo y laboral. Además, profundizó en la dinámica de la separación: Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad que fue con amor y eso es lo importante y también que nuestro vínculo esté bien. Eso para mí es lo más importante”, afirmó.

La actriz también reflexionó sobre el duelo emocional y la importancia de respetar los tiempos propios. En este sentido, sostuvo que “primero creo que es sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tenga que tomar para estar bien una, principalmente, llorar lo que haga falta”. Más tarde agregó que “después empezar a ver la luz, aferrarse de la gente que a uno la quiere, puede ser sus amigos, su familia. Y sí, siento que abocarse al trabajo sin tapar, porque a veces uno se mete en lugares para tapar el duelo”, dejando ver un enfoque consciente y cuidadoso sobre su proceso personal.

La One, sin perder oportunidad, quiso saber si había alguien más en el horizonte emocional de Gimena. Así, la apuró con una pregunta directa: “Escuchame una cosa. Y no te está dando vuelta nada, hablando que vas a hacer un drama erótico ¿Hay alguien que te guste o que te haya puesto el ojo? Vos sos una mujer bella ¿No hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo, reina, para ti?”. La actriz intentó despegarse del tema: “No, no, por ahora no. Estoy bien así, estoy bien”, aseguró.

Pero Moria insistió y redobló la apuesta con otra consulta incómoda: “Pero no estás asexuada, ¿no?”. Ante la presión, Accardi terminó cediendo y dejó entrever que su deseo sigue vigente: “Algo, sí, siento, ojo”, confesó finalmente.

La charla cerró con el característico estilo de Casán, quien sembró dudas sobre las verdaderas sensaciones de la actriz al sostener: “Me parece que vos no debés estar asexuada. No, vos sos re caliente, chabona. Accardi es una… Aparte libre no es lo mismo que sola. Así que bueno, reina mía, ¿qué decirte? Te deseo lo mejor. Te agradezco muchísimo este llamado hermoso que has tenido. Divino. De potranca a yegua. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Han hecho muy inteligentemente este duelo, esta separación con Nico y es una pareja que yo realmente quería y admiraba”.

¿Qué decisión tomó Gimena Accardi con sus gatos tras separarse de Nico Vázquez?

Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron en julio de este año su separación después de 18 años juntos y, tras unos meses, el actor se mostró con su compañera de teatro en Rocky, Dai Fernández.

Lo cierto es que, después del final de la extensa relación, la actriz contó cómo resolvieron el cuidado de las mascotas que convivían con ellos, un tema que debieron conversar y definir, entre varios otros.

Gimena Accardi explicó en una nota con Sálvese quien pueda (América TV) la decisión consensuada con su exmarido sobre los tres gatos que comparten y cómo enfrentó los cambios en su vida durante el último año.

La actriz también aclaró que no se cruzó con su ex y su nueva pareja, y que no le resultaría incómodo volver a verlo. "Incómodo no. Tenemos mucha gente en común por lo cual muchas veces nos cruzamos en eventos o en lugares comunes y está todo más que bien", reconoció.

Y, consultada sobre si se encontró con Nico Vázquez y Dai Fernández en algún lugar, aseguró: "Los tres por ahora no. Ya se dará seguramente y está todo bien".

En ese sentido, habló sobre la separación con Nicolás Vázquez y mencionó que el diálogo entre ambos disminuyó en este tiempo: "Resolver cosas típicas de una separación después de tantos años, así que ahora estamos en menos charla por supuesto".

El cronista le preguntó si compartían mascotas y ahí Gimena Accardi detalló: “Sí, nosotros compartíamos tres gatos, pero bueno, es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos. O dividir a los tres gatos, que sería la muerte sacarlos de la casa".

"Toda la dinámica está compuesta para que ellos entren, salgan, porque todas las puertas están siempre abiertas. Tal vez está más difícil esa situación, me los quedé yo los gatitos”, concluyó la actriz, quien aclaró que no fue invitada esta vez al evento de los Personajes del Año de Revista Gente.

“Siempre voy. Las veces que he sido personaje del año fue por mi laburo como actriz. Y es verdad que este año tal vez no me tuvo tanto por ser actriz o mi lugar de vocación y de profesión. Tal vez sí fui personaje por algo más mediático. Prefiero no ser personaje del año por algo mediático”, comentó sobre su ausencia en el evento que reúne a muchos famosos.

Embed

     

 

