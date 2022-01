La reacción de Marcelo de Bellis tras los dichos de Érica Rivas sobre "Casados con hijos"

"Re quería hacerlo. Casi soy la única que estuve siempre feliz con mi personaje y orgullosa también", comentó Rivas en una nota con Filo News y remarcó que su salida tuvo que ver con una decisión por parte de la producción de la obra: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista".

En la nota, la actriz reveló que se enojó mucho cuando se enteró que trascendió en TV un mail que ella envió a los guionistas. "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", recordó.

Rivas indicó que lo que desencadenó su salida fueron los reclamos que ella presentó. "Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevo... porque soy un grano en el orto", sentenció.

La reacción de Marcelo De Bellis tras los dichos de Érica Rivas

En una entrevista con Intrusos, Marcelo De Bellis le respondió a Érica Rivas, que volvió a alimentar la polémica en torno a su salida de la versión teatral de Casados con hijos.

"Me echaron porque era un dolor de huevo...", había dicho la actriz.

Tras enterarse de esa declaración, Marcelo sostuvo: "Me parece mucho. Ya está el tema. Casados con hijos hoy no es un proyecto. Estamos hablando sobre cosas que ya pertenecen al pasado. Hay que soltar".

El actor indicó que, para todos los que formaron parte de la sitcom, la comedia sigue siendo un tema difícil de abandonar.

"A todos nos cuesta soltar Casados con hijos... De hecho, por esa razón, decidimos trabajar con Darío Lopilato... Nos habíamos quedado con ganas de hacer algo juntos", sentenció.