La reacción de Mariana Nannis ante el bebé que esperan Melody Luz y Alex Caniggia

"Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, comentaron con emoción.

“Nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla”, expresó él. Y agregó: “Te amo, mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”.

En este contexto, desde sus historias de Instagram quien reaccionó ante esta noticia fue Mariana Nannis. La madre de Alex compartió dos historias desde Instagram con dos videos distintos para expresar sus sentimientos luego de la feliz noticia anunciada por su hijo.

La ex de Claudio Caniggia compartió un video de una mujer entonando la canción Feel this moment, de Pitbull y Christina Aguilera, en la que el recorte de la grabación decía: “Un día cuando la luz esté brillando, estaré en mi castillo dorado, pero hasta que las puertas estén abiertas, solo quiero sentir este momento. Solo quiero sentir este momento”.

Y luego, compartió otro video con la leyenda "Hey you, happy 2023", dejando en claro su estado de alegría tras el anuncio de su hijo y su novia.

Melody Luz apuntó contra la prensa y dejó una clara advertencia tras anunciar su embarazo

La bailarina Melody Luz dejó varias historias picantes en Instagram tras anunciar su primer embarazo y dejó en claro que no dará notas en los medios sin dinero a cambio.

"Para los que querían lucrar con la primicia. Acá tenés la primicia", lanzó la ex participante de El hotel de los famosos. Y agregó: "No se gasten en buscar notas en las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente la mamu".

Y en un video, siguió contra los periodistas: "Ya la panza no se puede ocultar. Estábamos esperando comunicarlo nosotros porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo, cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno, pero les re cabio".