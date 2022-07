La reacción de Martín Salwe cuando le preguntaron si era el "topo" de la producción en El hotel de los famosos

Embed

"¿Vos eras el topo de la producción? ¿Eras el que armaba las situaciones?", le preguntó Ángel de Brito, en referencia a las versiones indicaban que él respondía a las ordenes de los productores para generar reacciones entre los participantes.

Salwe soltó una risa, negó esa versión y dijo que los productores lo "mataban" con los momentos que mostraban de él. "Yo siento que no la producción no me acompañó. Me mataron", aclaró.

Al finalizar, el locutor reveló quién era el verdadero topo dentro de El hotel de los famosos. "Yo creo que el 'topo' era mi jefe. El capo. Chanchi Estévez", concluyó el ex concursante del reality.

Martín Salwe se quebró en la final de El hotel de los famosos

El lunes, Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentaron en la gran final de El hotel de los famosos. Para el cierre del reality, estuvieron para alentar a los finalistas sus familiares y el resto de las figuras que pasaron por el programa.

El ex locutor de La Academia recibió la visita de su padre, Gustavo, que le dedicó unas palabras a su hijo: "Estoy re feliz. Siempre pensé que Martín podía llegar a la final. Tiene un futuro enorme y eso a mí, como padre, me enorgullece".

Salwe no pudo evitar emocionarse y expresarle todo su afecto. "Gracias por todo. Intento manejarme por la vida con lo que me dejas que es una caja gigante de respeto y amor. Siempre dije que mi miedo es no hacer ni la mitad de lo que vos hiciste conmigo y con nuestra familia. Gracias por todo y perdón si te fallé", sostuvo.

"No fallaste en nada. Y tenés un camino larguísimo por recorrer", sentenció el padre del ex locutor de La Academia. "Es tu fan número uno", sentenció El Chino Leunis, que se mostró sensibilizado por el vínculo entre ellos.