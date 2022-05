Jorge Rial destrozó a Susana Giménez: "No es un ejemplo"

Embed

"¿Quién es la diva número uno?", quiso saber el movilero. "Mirtha Legrand es la número uno. Porque tiene 95 año y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no", opinó el conductor.

Rial también hizo alusión a las recientes críticas de la figura de Telefe sobre el país. "No me gusta lo que dice ni cómo lo dice. Me parece despectiva. Se cag... en la gente que la ve", añadió.

Por último, el conductor pronosticó que Susana no tendrá una buena temporada con Piel de Judas en Punta del Este. "Le va a ir mal. En Uruguay, a los argentinos siempre le fue mal allá. Pero bueno, es su elección y está bien", concluyó.

image.png

El sorpresivo respaldo de Jorge Rial a Yanina Latorre

En una nota con LAM, Jorge Rial dio algunas definiciones sobre los premios Martín Fierro 2022.

"Sinceramente, no los vi. El Martín Fierro no me provocada nada. Los premios siempre son repartidos para quedar bien con todos", afirmó, picante, sobre los galardones que otorgó APTRA.

yanina-latorre-rial.jpg

Rial también se refirió al reconocimiento que recibió Mirtha Legrand por su trayectoria (unas alhajas de una famosa joyería). "¿Le dieron unos aros a Mirtha? Eso fue una desprolijidad", acotó el conductor.

Más allá de las críticas, el conductor sorprendió al darle su respaldo a Yanina Latorre (que estuvo nominada como Mejor panelista), con quien está enfrentado desde hace tiempo.

"Tendría que haber ganador ella como panelista", decretó Rial.

Por último, el conductor se sumó a quienes cuestionan que todavía no exista una categoría dedicada a los ciclos de chimentos. "Y, obviamente, tendrían que hacer una terna para los programas de espectáculos", sentenció.