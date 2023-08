La reaparición pública de Nicole Neumann con abrazo incluido a Pampita, en medio de su escándalo familiar

Nicole Neumann

El singular encuentro de las modelos se produjo en la avant premiere de Sonido de libertad, el polémico film de Alejandro Monteverde que cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente del gobierno de Estados Unidos, que renuncia a su trabajo para dedicar su vida a salvar a los niños de los traficantes sexuales mundiales.

1.png

Pero claro que el evento también contó con la presencia de Camila Homs, Horacio Cabak, Hernán Drago, Christian Sancho y su pareja Celeste Muriega, entre muchas otras figuras que disfrutaron del film protagonizado por Jim Caviezel que se estrenará en el país el próximo 31 de agosto.

4.png

RS FOTOS.

La máxima preocupación de Nicole Neumann en el vínculo de Indiana con Mica Viciconte

La decisión de Indiana Cubero hace unos meses fue irse a vivir con su papá Fabián Cubero y su pareja, Mica Viciconte, luego de algunas diferencias que tuvo con Nicole Neumann.

Lo cierto es que en medio del conflicto que se conoció ya hace tiempo, ahora aseguran que Nicole está muy preocupada por las actitudes de Mica frente a su hija Indiana.

Nicole Neumann Mica Vicicontes e Indiana Cubero.jpeg

En el ciclo Intrusos, América Tv, contaron que la modelo no se tomó para nada bien el escándalo que protagonizó la panelista durante las vacaciones familiares en Salta, cuando fue acusada por otro turista de querer colarse en una fila para subir a un teleférico.

Marcela Tauro remarcó que Nicole estaría en alerta por la supuesta incapacidad de la madre de Luca para mantener la calma, especialmente cuando Indiana se encuentra presente.

“Estos episodios no la benefician. Porque lo que había llegado el fin de semana es que había hecho un escándalo, había gritado y demás. Eso le cambia la opinión a algunos”, sostuvo la periodista.

Embed

A lo que Karina Iavícoli sumó: “Mica tiene carácter muy fuerte, bueno, todos en esta historia y siempre queda justo como la protagonista de los episodios. Con la nena cuando sube las fotos y el padre queda a un costado. Entonces no se termina de saber si él la mando o no”.

“¿Pero quién sube la historia? ¡Ella! Y tiene todo el derecho de hacerlo, pero también, yo me pongo en el lugar de Nicole, y si la actual de mi ex sube fotos con mi hija, con la que estoy peleándome, la verdad, me daría en el hígado”, remarcó Tauro.