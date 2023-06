El sutil dardo de Guido Kaczka al confirmar la salida de Nicole Neumann de Los 8 escalones

Pampita y Nicole Neumann en Los 8 escalones.jpg

"Me mandó un mensaje y me dijo 'tengo mucho tema, y con lo del casamiento y cosas personales... así que por un tiempo voy a aflojar un poco'. Yo le dejé las puertas abierta, le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba en el programa. No me dio detalles, me dijo que tenía temas" declaró cuidadoso Guido.

Al tiempo que admitió que no hablaron si la modelo tiene intenciones de regresar al programa este año. "Lo mío fue un gesto valorando el trabajo que hizo, ella arrancó en Escalones hace un año y medio", dejó en claro Guido sobre el mensaje que le hizo llegar a Neumann dejando la puerta abierta para su vuelta.

En tanto, Guido Kaczka fue tajante al asegurar: "Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o se le complica, tampoco le sirve. Se ve si alguien tiene ganas de hacerlo o no. Y cuando alguien no quiere estar en televisión, aguanta muy poco la situación, es mejor ser claros y si no puede, hacer el duelo. Los programas necesitan gente que quieran hacerlo".

La fuerte denuncia de Indiana Cubero a Nicole Neumann en la Justicia

Hace varios meses se instaló en los medios un conflicto que existe entre Nicole Neumann con su hija Indiana Cubero, que luego fue confirmado por Fabián Cubero. Ya desde fines del año pasado la adolescente decidió irse a vivir definitivamente a la casa de su padre y la novia, Mica Viciconte, madre del pequeño Luca.

Lo cierto es que este lunes en el ciclo Intrusos, América Tv, Marcela Tauro dio detalles de la grave denuncia que habría realizado en la Justicia Indiana a su propia mamá por violencia familiar.

“Habría hecho una denuncia por violencia familiar Indiana, la hija mayor de Nicole, contra su mamá. Es fuerte esto”, comenzó la periodista en el ciclo que conduce Flor de la V.

Y amplió al respecto: “En diciembre la niña se habría ido a vivir con Cubero. Te digo más, el 31 de diciembre hubo un escándalo. Pasaron las fiestas separadas y se mandaron mensajes dolorosos entre madre e hija”.

"Hasta hace poco pensábamos que era una hija adolescente que no se llevaba con su mamá", indicó Tauro sobre el conflicto entre Nicole y su hija mayor que fue escalando y que ahora habría tomado carácter legal.

A lo que Maite Peñoñori sumó: "El 16 de junio ya hubo un encuentro en la Justicia en el concurrió Nicole, no Indiana, pero ya se les ordenó que cada uno cumpla con una terapia".