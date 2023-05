La respuesta de Andy Kusnetzoff ante la incógnita del regreso de PH, Podemos Hablar

El notero insistió con saber cuál es el motivo del retraso y el conductor explicó: "Estamos sin apuro, porque queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación, y tiene que ver con eso, es lo que convenimos con el canal, no hay ningún drama".

Embed

Por otro lado, Yanina Latorre reveló, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, un dato del canal (Telefe): "Él se encaprichó con varios pedidos, no me especifican, se puso firme en algún tipo de capricho, por ahí él también habla de que quiere cambiar algo para que no sea siempre lo mismo, y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede".

Y agregó la panelista: "Ultimamente, el año pasado estaba costando el tema de los invitados, traer gente distinta". "La gente empezó a cobrar para ir", dijo.

Andy Kusnetzoff.jpg

Peligra el regreso de Andy Kusnetzoff con PH, Podemos Hablar a la pantalla de Telefe: el motivo

Uno de los programas más vistos de Telefe los fines de semana es PH, Podemos Hablar, el ciclo que sale al aire los sábados por la noche y que tiene como conductor a Andy Kusnetzoff, por lo que parecía un hecho que volvería cuanto antes en este 2023.

Pero a esta altura, hay preocupación. Si bien existe una chance que de que salga al aire y sería a partir de junio, para por lo menos estar el segundo semestre en pantalla, por ahora no hay nada confirmado.

Según informó La Pavada (Diario Crónica) hay problema de presupuesto. Al parecer, las negociaciones no están para nada fáciles.

Se dice que le prometieron una nueva escenografía, una renovación profunda para sorprender, pero no hay demasiado presupuesto y todo lleva su tiempo. Por el momento, en ese horario, el canal de las pelotas seguirá emitiendo películas nacionales.