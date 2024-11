La señal de alerta que recibió Lucía Galán cuando le detectaron un quiste premaligno

Lucía señaló que su cuadro fue atendido a tiempo porque sino todo podría haberse complicado. "Cuando llegué a Buenos Aires me hice los estudios pertinentes y dio que era un quiste premaligno. Si pasaba tiempo, si no veían esa imagen, podría haber sido un cáncer de páncreas que todos sabemos que es fulminante”, agregó.

La cantante mencionó que tuvo que decirse entre ir al quirófano o hacerse un estudio invasivo cada seis meses. Después de pensarlo, se inclinó por la primera opción. "Fue complejo porque la operación duró cinco horas. Me sacaron el bazo y la cola del páncreas. Tuve un posoperatorio intenso", rememoró.

Al finalizar, Lucía destacó que el apoyo que recibió fue algo fundamental en su recuperación. "Me sentí muy acompañada. No sólo por mi hija, que se vino de Madrid a Buenos Aires, y por mis seres queridos sino también por el público, que me enviaba mensajes y hacía cadenas de oración", resaltó.

Pimpinela deslumbró a sus fans en su primer show en Buenos Aires

Semanas atrás, el icónico dúo de hermanos, Lucía y Joaquín Galán, volvió a conquistar a su público en Buenos Aires con la primera de sus dos funciones totalmente agotadas en el marco de su exitoso "Siempre Juntos Tour". La gira, que ya ha recorrido varios países de América, destaca la permanente vigencia de Pimpinela, un fenómeno que trasciende generaciones.

El recinto del Movistar Arena vibró con todas las canciones del “Siempre juntos Tour 2024”. Con un despliegue impresionante que incluyó más de dos horas de show, bailarines en escena, y una lista de invitados estelares como Florencia De La V, Anibal Pachano, Gabriel Corrado, Osvaldo Laport, que se acercaron a compartir el tan ansiado regreso de Pimpinela.

El show comenzó con el emotivo tema "Amor de hermanos", marcando el inicio de una noche cargada de nostalgia y emoción. Canciones clásicas como “Esto no es amor” y “Yo qué soy” desataron aplausos y ovaciones, mientras que el momento más conmovedor de la noche llegó con "Siempre vivirás dentro de mí", dedicada a su madre, acompañada por un video que emocionó hasta las lágrimas al público presente.

El "Siempre Juntos Tour" sigue siendo un éxito rotundo, y Pimpinela ha demostrado una vez más por qué son uno de los dúos más queridos en el panorama musical. El repertorio del show incluyó todos los clásicos que sus fans esperaban, como “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “La familia”, y “Dímelo delante de ella”. Además, la noche se llenó de diversión cuando dos fans subieron al escenario para compartir su historia de amor mientras bailaban al ritmo del tema “Se va, se va”.

Cerrando la noche, interpretaron sus temas más recientes como “Cuando lo veo” y “Lloro”. La potencia vocal de Lucía y la creatividad compositiva de Joaquín coronaron un espectáculo inolvidable.

Con una imponente puesta en escena, acompañados de diez músicos, cuatro coristas y bailarines, Pimpinela volvió a entregar una noche mágica, demostrando que su arte sigue más vigente que nunca.

IMG_8682.jpg

Próximos shows de Pimpinela

“SIEMPRE JUNTOS TOUR 2024”

08 noviembre, Plaza Mayor, Medellín, Colombia

09 noviembre, Central Park La 66, Cali, Colombia

14 noviembre, Espacio Vive Peñuelas, Coquimbo, Chile

16 noviembre, Movistar Arena, Santiago de Chile

22 noviembre, Espacio Quality, Córdoba

24 noviembre, Movistar Arena, Buenos Aires

29 noviembre, Antel Arena, Montevideo, Uruguay

06 diciembre, Arena Maipú, Mendoza

IMG_9362.jpg