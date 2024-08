La sinceridad brutal de Gime Accardi en vivo sobre el noviazgo de Lali Espósito y Peter Lanzani

Cuando Cris vio a la estrella del pop a su lado aprovechó para recordar el amor que vivió con Peter Lanzani. "Fue su primer amor", exclamó la exitosa creadora de las tiras juveniles de los 90.

En ese instante, Gimena Accardi la interrumpió y lanzó una frase sin filtro, que generó locura en los fans. "Díganlo, díganlo, perdieron la virginidad!", dijo la actriz. "No dije eso.... no, no, no", reaccionó la productora.

"Es lo que querías decir", sumó la mujer de Nico Vázquez. "Sí, Gime!", remató Lali, suelta a carcajadas y con la simpatía que la caracteriza.

Lali Espósito y Peter Lanzani, el reencuentro más esperado en el Cris Morena Day: fotos y video

Y por fin llegó el día tan esperado por muchos: el Cris Morena Day. Se trata del show organizado por el canal de streaming Olga que se llevó a cabo en el teatro Gran Rex y que logró reunir a Lali Espósito y Peter Lanzani sobre el escenario, haciendo estallar la platea.

Lo cierto es que los actores que trabajaron juntos en Casi Ángeles, y que también fueron pareja durante algún tiempo, se mostraron súper compinches en escena... Casi como si el tiempo no hubiera pasado.

Claro que además Lali cantó la canción Hay un lugar, lo que generó la ovación del teatro entero y de todos los que siguieron el show a través de Youtube.

“Es muy fuerte volver a este escenario y cantar frente a esta gente que ama tanto estas canciones. Qué emoción, Cris. Hoy le mandé un mensaje a Cris a la mañana porque me levanté conmovida y le dije ‘qué orgullo ser parte de algo tan enorme’. Jamás hubiera imaginado algo así para mi ser”, expresó Espósito al charlar con sus compañeros y siempre agradecida con Cris Morena, su descubridora.

La inesperada revelación de Lali Espósito al hablar de su vínculo con Peter Lanzani

En enero de este año la cantante Lali Espósito estuvo como invitada en Paraíso Fiscal, el programa del canal de streaming Olga conducido por Fer Dente junto a Cande Vetrano, Papryka y Martín Rechimuzzi.

Durante el programa habló acerca del gran crecimiento que tuvo su carrera musical en 2023, al llenar el Estadio Vélez Sarsfield y con su último disco titulado Lali.

Además, habló del lanzamiento de su primer disco en formato vinilo, Lali Deluxe, que estuvo acompañado por el estreno de un especial video clip protagonizado por su amor de la adolescencia, Peter Lanzani.

Lo cierto es que el video clip tuvo una gran recuperación e impactó emocional en los fanáticos de Lali y Casi Ángeles que se emocionaron al verlos juntos en pantalla otra vez.

"Debo confesar que a mi me daba pánico, con la confianza que tengo con Peter de años de amor, de amistad y aparte es uno de los seres de luz que ha pisado esta tierra. Me daba mucho pudor animarme a preguntarle si quería participar en el video porque yo decía, 'este es un actor consagrado', no quiero que lo haga por que me quiere", admitió en Olga.

Sin embargo, contó que ante el llamado telefónico el actor se mostró encantado con la propuesta y los resultados fueron increíbles. "Y aparte chicos, sale precioso Peter Lanzani. Yo me confundí eh. Yo dije '¿por qué me fui de ahí? ¿qué pasó?", confesó entre risas.