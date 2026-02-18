Guillermina Valdés enfrentó los rumores de romance con Mauricio Macri: "Me habló"

Embed

Y agregó en el streaming Canal 22 Web: "Mauricio Macri tiene una lista de conocidas, de famosas, y ella estaría primera en esa lista. No sé si va a aceptar o no esa salida que quiere Mauricio Macri por lo memos para que se conozcan y ver si puede arrancar alguna relación, pero que le escribe a Guillermina, le escribe".

Lo cierto es que ante la versión que se instaló y fue tomando más fuerza en las últimas horas fue la propia Guillermina Valdés quien en diálogo con la periodista Laura Ubfal comentó la realidad de la situación.

La actriz confirmó que el ex presidente la contactó pero que no pasó más allá de esa comunicación. "En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas", precisó la ex del conductor.

Y agregó contundente sobre su presente sentimental: "Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental, estoy sola". Así la actriz desmintió el inicio de cualquier tipo de vínculo con Mauricio Macri, quien aún mantiene silencio público acerca de su separación de Juliana Awada.

guillermina valdes

Graciela Alfano dio detalles íntimos e inéditos de su relación con Mauricio Macri

La actriz Graciela Alfano dio muchos detalles íntimos del vínculo sentimental que mantuvo durante varios años con el ex presidente Mauricio Macri tras confirmarse la separación de Juliana Awada.

"Hablando de señores, Alfano querida, ¿ya te acostaste con Macri?", le preguntó sin vueltas Moria Casán en su programa La mañana con Moria (El Trece).

A lo que Grace confirmó entre risas y con total sinceridad: “Sí mi amor, hace años, yo lo conocí hace mucho. Tuvimos una relación de siete años".

"¿Es bueno en la cama?", indagó la conductora. A lo que Graciela Alfano no se guardó ningún elogio para Mauricio Macri: "Sí me encanta, es muy divertido, muy ocurrente. Se le ocurre cada cosa en la cama que a mí me divirtió muchísimo, te lo juro, imaginte siete años con alguien que éramos clandestinos...".

Cuando Moria Casán le pidió más detalles de eso que tanto le gustó de él en la privacidad, a lo que la actriz explicó: "Cosas parecidas, que te gustan a vos también. Es muy divertido. Es acuario, es inteligente. Chicos es ingeniero, tenés que tener capacidad para estudiar sino te rajan a los dos minutos de la facultad".

Luego, la actriz recordó por qué se terminó aquel vínculo que mantuvo con el político: "Terminamos cuando empecé a salir con Alé (Matías)", concluyó Alfano sobre aquel explosivo romance con Mauricio Macri, del cual evitó dar fechas exactas.