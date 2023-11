La solución que encontró Migue Granados para lidiar con el 'hate': "Estoy dando..."

Migue contó que el usuario tenía una foto con su hijo y contó: “¿Sos el bebé de la foto? Me pone 'no, no, soy el que tiene al bebé. ¿Vos sos el hijo de..., no?'”.

“Me pone 'pasame la dirección o el número de lote, si es en un country'. Yo le digo: 'Cómo te duele que alguien piense que no sos ni un poquito gracioso'. 'Jajaja' me pone. Y yo le pongo: 'Pero pusiste Jajajaja'”, siguió relatando el conductor.

Hacia el final de la conversación, el humorista agregó que el internauta le dijo: “Sos una cago de risa, me dice, andá a dormir la siesta tranquilo. Y yo le digo: 'Pero entonces, ¿no nos vamos a golpear el rostro como varones?'”.

"Cuando quieras, igual mejor en tu casa que seguro tenes pileta”, le dijo el usuario y Granados le respondió: “En dos mensajes más sos mi amigo”, y continuó: “'¿Querés que probemos ser amigos?' le dije. Yo te quiero, tengo pile y entro a River cuando quiero y como quiero, porque era re de River el chabón”.

Luego, el internauta le pidió disculpas: "Me dice 'al final, te prejuzgué. La verdad, loco, ya lo borré. No pensé que te iba a joder. Me hiciste cambiar la opinión que tenía de vos. Cuando invites desconocidos a tu programa, chiflame'”.

En el Programa Poco correctos (El Trece), Migue se refirió a la situación con el hater y contó: “Era un chabón de Twitter que me estaba bardeando, porque en general bardean porque sí, porque es como jugar al ring raje”.

“Me la agarré con el loco a modo de ejemplo y cuando le contestás terminan siendo buena gente”, remarcó y reflexionó: “Cuando le dedicás tiempo de calidad se dan vuelta para bien”.

El impensado comentario de Ricardo Darín acerca de la versión estadounidense de Nueve Reinas

En el día de ayer, el reconocido actor Ricardo Darín estuvo como invitado en el programa de streaming conducido por Migue Granados, Soñé que Volaba (Olga). Allí habló un poco de todo y llamó la atención de muchos con un polémico comentario acerca de uno de sus tantos éxitos.

Y es que sin dudas Nueve Reinas es uno de sus grandes clásicos argentinos, que incluso tuvo su versión estadounidense protagonizada por John C. Reilly, Diego Luna y Maggie Gyllenhaal. Sin embargo, acá empieza el problema, ya que para Darín está remake no fue de su agrado.

Ricardo Darín nueve reinas

“¿Te pareció una verga?", le preguntó Migue sin vueltas. Como si eso fuera poco, el actor contestó al mismo nivel y retrucó: "Una verga es poco. No entendieron nada". “Por empezar, si alguien la vio, se llama Criminal. Los dos tipos andan en un Mercedes, que está bien, no es el último modelo, pero es un Mercedes. Y la historia de Nueve Reinas es la de dos chabones a pie haciendo yeites en la calle", justificó.

Acto seguido, contó cómo fue su primera reacción al verla y relató: “Cuando la hicieron y la trajeron acá para ver si la estrenaban en la Argentina, nos llamaron de la empresa y nos hicieron una privada a Fabián y a mí. Empezó la película y nos empezamos a mirar entre nosotros. Nos mirábamos de costadito mientras transcurría la película. Y cuando salimos Fabián les dijo: ‘No estrenen esto acá porque los van a matar’".