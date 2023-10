La insólita confesión de Gimena Accardi que dejó a todos sin palabras

“¿Nunca probaste la leche materna? Probala es deliciosa”, le consultó la actriz a uno de sus compañeros en Soñé que Volaba (Olga). "Me da mucha impresión, es como robarle la comida a tu hijo”, acotó el conductor.

En eso, la esposa de Nico Vázquez puntualizó que había realizado esa práctica con varias de sus amigas y ante la sorpresa de los presentes detalló: "Pruebo mucho teta de mis amigas… no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de presionar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café".

La emoción de Nico Vázquez al hablar de su vínculo con Gimena Accardi: "Cuando estamos juntos..."

En una semana con invitados de lujo, este martes fue Nico Vázquez quien dijo presente en Noche al Dente por la pantalla de América TV, y en el marco de un programa lleno de momentos y anécdotas inolvidables, el productor y actor no pudo evitar emocionarse al hablar de su vínculo con Gimena Accardi.

Cuando Fer Dente le preguntó "¿Qué es Gime para vos?", con los ojos vidriosos el protagonista de Tootsie dijo que es "mi equilibrio, es amor, nos complementamos muy bien y yo siento que cuando estamos juntos, por lo menos cuando la tengo cerca, soy mejor", detalló sobre el vínculo que lo une a su compañera de vida.

"La amo, nos elegimos todos los días, vamos a cumplir dieciséis años y es mucho tiempo. Nos han pasado cosas muy hermosas y muy fuertes también y siempre eso nos ayuda", añadió Nico.

"Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación, al amor, es difícil que yo pueda identificarla con una sola cosa. Yo sé que si me preguntas qué es el amor, es Gime", cerró, emocionado, antes de interpretar la recordada canción de Ghost: la sombra del amor.