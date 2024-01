La sorprendente decisión de Flor Jazmín Peña tras blanquear el romance con Nico Occhiato

“Les voy a ser completamente honesta. Paso todo lo de Occhiamin, habló tanta gente del tema para mi sorpresa, más de un millón vieron mis historia”, dijo Flor Jazmín Peña sorprendida por la repercusión que tuvo su romance con Nico Occhiato.

Y explicó el por qué no subía contenido a su cuenta en el último tiempo: “Que honestamente, si aparezco, siento que tengo que decir algo importante, medianamente bueno. Y la verdad es que no se me ocurría nada. Por eso no aparecía. Pero acá estoy, habiéndome presente. Algo para contarles tengo, que me tiene feliz y orgullosa”.

“Se los cuento y les estoy haciendo esta historia con una pinta de sucia bárbara porque acabo de entrenar. Si, 2024 arrancando con el pie derecho. Mañana no sé si seguirá la rutina. Y estoy orgullosa”, indicó feliz por haber entrenado en el comienzo de año.

Y cerró su historia en Instagram: “A mí una vez mi madre me dijo ‘lo que no suma que no reste’. Si uno no tiene cosas para sumar tiene que hacer silencio”.

nico occhiato flor jazmin peña beso.jpg

La confesión escatológica de Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato tras haber blanqueado su romance

A poco de haber blanqueado su noviazgo, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato hicieron una revelación escatológica al aire en Nadie dice nada, su programa en Luzu Tv, que por estos días sale en vivo desde Pinamar.

“¿Ustedes van a ser una pareja que si sale el pedito, sale?”, quiso saber Momi Giardina. “No, eso no me gusta”, respondió el conductor, tajante. "No voy a emitir comunicados al respecto", acotó, en tanto, la bailarina.

Los integrantes del equipo dedujeron que, por la reacción de los protagonistas de esta historia de amor, esa situación ya ocurrió. "Ya pasó.... ya pasó", empezaron a decir todos en la mesa.

"A mí no me gusta eso", remarcó Nico. "Yo soy la más relajada. Viste cuando vos decís, hablémoslo con más naturalidad. Entonces tengo que fingir demencia. ¿Y lo que pasó? ¿Qué es esto que acabo de oír?”, admitió Flor. "Para mí hay que fingir demencia", remató el conductor.