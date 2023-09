La sorpresiva declaración de Moria Casán sobre el consumo de drogas

Embed

Pero, ¿te gusta estar re loca?", quiso saber el conductor de Soñé que volaba. "No, yo ya soy loca. No me gusta nada que me saque de mi eje", explicó la diva y detalló que tiene una posición muy firme respecto a las sustancias.

"Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Yo trabajé mucho para estar en eje. No quiero nada que me boludee, ni que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Si hago eso, soy una pelot... punto com", remató.

El video de la nota de Moria no tardó en hacerse viral en Twitter y despertó todo tipo de reacciones. "De esa boca solo salen verdades", "Honestamente me parece algo muy interesante y certero lo que dice", "Se puede estar en eje y elevar el estado de conciencia mediante el uso de drogas", "Moria hizo en 3 minutos la mejor clase de reducción de daños", fueron algunos de los comentarios.

Moria Casán y Lali Espósito realizaron picantes y polémicas contra Shakira

En el marco de un especial de Spotify con el youtuber Damián Kuc, Moria Casán y Lali Espósito generaron polémica al cuestionar fuerte a Shakira y lo que fue su escandalosa separación de Gerard Piqué, tema que se conoció en los medios a nivel mundial.

“Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, dijo Lali. A lo que Moria disparó sin filtro: "Shakira ya me resulta densa”.

"Shakira basta, ya entendimos que no querés más a Piqué, ya entendimos", añadió entre risas Lali. A lo que la One apuntó: “¿Qué no va a querer? Está muerta con Piqué".

Y siguió contra la colombiana: "Que se deje de joder con Piqué, que lo suelte. Está bien que le resulta Bizarrap, facturar, y las mujeres no lloran y facturan, y el movimiento de cadera que ya me tiene los huev.. al plato".

"Y no le creo nada. Lógico que le crees esta facturación, más vale, es mega millonaria, qué se yo...", cerró muy picante Moria.

En las redes generó una gran repercusión las palabras de Lali Espósito y Moria Casán contra Shakira y muchos usuarios de Twitter salieron con todo a cuestionarlas y bancar a Shakira.

“Todo bien con Lali y Moria Casán, pero con Shakira no se metan”, “¿Lali y Moria se despertaron un día y dijeron: ‘y si somos las minas más odiadas del país’? ¿Qué se sentirá?”, “Moria con Lali burlándose del dolor de Shakira. Qué horror”, “Moria criticando a Shakira ¿cómo mi amor?”, “A esto se dedican la cantante y actriz fracasada de Lali Espósito y una señora mayor llamada Moria Casán. Qué vergüenza tener que relanzar una carrera a costa de tirarle a la latina más grande” y “Moria y Lali criticando a Shakira, jajajaja. Ya quisieran llegar al nivel de Shakira”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de la cantante.

