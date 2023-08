Yanina Latorre habló de su salud después de haber tenido que abandonar LAM: "Sentí que me moría"

"Ayer fui a almorzar a un restaurante en Palermo, comí salmón y creo que me cayó mal. El pescado es complicado... A la tarde estaba en la radio y ya me sentía como pesada. Después me tomé un café y ese café me mató. Ya venía mal y el café te mata cuando estás mal de la panza", detalló.

"Llegué al canal, me sentía mal, me maquillé y las chicas me dieron una buscapina. La primera hora y pico del programa estaba bien, y de repente me quedé callada y muda, raro en mí, y empecé a sentir que me moría, tenía chuchos como que me iba a bajar la presión, pero del dolor. En el corte ya no aguanté y Pepe (Ochoa) me llevó a casa. No podía más del dolor. No tengo gastroenteritis ni diarrea, nada. Fue como una gran intoxicación", afirmó la rubia.

Se supo el motivo por el cual Yanina Latorre se retiró abruptamente de LAM

Luego del intenso cruce al aire entre Marcela Feudale y Esteban Trebucq por los resultados de las PASO 2023, Ángel de Brito informó al aire un inesperado episodio que ocurrió.

El conductor de LAM, América Tv, contó que Yanina Latorre debió retirarse del estudio antes de finalizar el programa y explicó las razones.

Yanina se mostró al aire como siempre activa en el debate y participando con sus opiniones de los diversos temas que se analizaron.

Sin embargo, pasadas las 21 horas, el conductor informó la razón por la que la panelista debió retirarse del programa antes de su finalización.

“Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito y por eso está libre su sillón. Le bajó la presión”, informó Ángel sobre la razón de la abrupta ausencia de la panelista en su lugar.

Y remarcó sobre el pequeño problema que venía teniendo Yanina: “Ya andaba mal del estómago hace unos días, se sentía un poco mal así que prefirió irse a su casa”.