La sorpresiva postura de Marlene contra el reality Los Montaner: "No quería que..."

"Me preguntaban que me motivó a hacer el reality...", comenzó diciendo la esposa de Ricardo y completó: "La verdad es que la respuesta es nada, por el contrario he estado reacia a hacerlo por los últimos 20 años".

"No quería que me invadieran, no quería que opinaran de mi familia, de mí, era dejar entrar a mi casa a un gentío y si de algo he sido celosa es de nuestra privacidad, así que mi respuesta siempre fue no", remarcó.

Finalmente, Marlene explicó que terminó aceptando porque se dio cuenta que -por medio del reality- podría compartir su devoción cristiana con los demás. "Pasaron algunas cosas que me hicieron pensar que tal vez Dios quería que compartiéramos nuestra dinámica de familia 'normal' con todas las situaciones típicas, altos y bajos pero con un plus fundamental, Dios como base", concluyó.

Ricardo Montaner anunció que se retira de los escenarios: el motivo

Ricardo Montaner anunció que se retira de los escenarios. En medio de su último concierto, en Costa Rica, el cantante venezolano anunció que se aleja de los escenarios por tiemp indeterminado.

"No sé cuándo volveré", afirmó el artista ante 10 mil personas, que fueron a escuchar sus grandes éxitos en el Anfiteatro Parque Viva, en Guácima, provincia de Alajuela, en el país centroamericano.

Al parecer, el motivo detrás del anuncio de Ricardo Montaner tendría con que quiere dedicar tiempo a otros proyectos profesionales. Quiere escribir y grabar una segunda temporada del reality Los Montaner. Además, desea disfrutar más de sus nietos, Índigo y Apolo

En Costa Rica, el artista se presentó en el marco de su gira Te echo de menos tour, que suma más de 150 presentaciones. Montaner es -sin dudas- uno de los cantautores más exitoso de los último años, con más de tres décadas en la música sin pausas.