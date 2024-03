La sorpresiva reacción de Marina Calabró ante la pregunta íntima de Yanina Latorre sobre Rolando Barbano

Embed

Así, este martes la panelista de LAM (América TV) no tuvo filtro alguno en preguntarle directa a Marina Calabró "¿Cómo viene de remo Barbano?". Fue allí que tras unos segundos de quedar regulando, la hermana menos de Iliana Calabró aseguró "Espectacular".

Asimismo, ya durante su programa Calabró 107.9, Marina charló al aire con Barbano junto a su co equiper Horacio Cabak. Y cuando éste le consultó al periodista por el primer beso de la pareja, Rolando confió algo tímido pero contundente: "Fue inolvidable, único. Fue muy claro lo que pasaba, no fue un beso y nada más".

Marina Calabró blanqueó su romance con Rolando Barbano: los detalles

El martes pasado Yanina Latorre contó en LAM (América TV) con su habitual desparpajo cómo hizo para que Marina Calabró blanqueara al aire su romance con Rolando Barbano. Resulta que en el pase radial entre el programa de Yanina y Calabró, la rubia le hizo pisar el palito para que la periodista confirmara su vínculo con Barbano.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, la panelista relató: “Fue en medio de una de mis anécdotas. Le digo que mi sueño era tener un chofer. Yo me imaginé, con lo vaga que es, que ella también debe querer tener un chofer, y me dijo ‘no, a mí me da miedo que otro maneje. Me mareo’".

Y continuó: “Le digo ‘no te gusta que te lleven en auto, y si te llevan en moto, ¿qué pasa?' Y los ojitos... le brillaron”.

“Me dijo ‘aunque vos no lo puedas creer, nunca me subí a una moto’. Entonces le pregunté si Barbano tiene auto y me dijo que sí. Le pregunté ‘¿sos a la antigua que te tiene que llevar y traer o vas sola?’ y me contestó ‘para eso soy moderna’”, sumó.

“Yo siempre le digo que es muy puti… y ella miró sola al monitor y dijo ‘¡Rolando, no me mandes más mensajes! Las quejas son con Yanina’. Le dije ‘¡ay, te blanqueaste!'. Después me mostró los mensajes", cerró pícara Yanina.