Marina Calabró y Rolando Barbano dieron detalles de su romance: "Nos estamos..."

“¿Algún dato más personal?”, retrucó Lanata. "Estoy muy buen, estoy feliz, la vida me sonríe, y no se me ocurre nada más”, precisó Marina, mientras que Barbano sumó: "Estoy muy contento por el rating de mi programa, Cámara del crimen. Pero bueno, si es una composición tema abierto, uno elige. ¿Quiere que le hable de la crisis de Boca?”.

“¿Ustedes tiene un vínculo más allá del compañerismo laboral?", siguió el conductor. "Hay vínculo de solidaridad, de empatía, de camaradería”, dijo el experto en policiales.

De inmediato, Lanata lo frenó y expresó: "Yo creo que lo lógico sería, en términos de periodista de espectáculos, como soy, lo lógico sería que ustedes anunciaran su relación en este programa, que los ha visto crecer y envejecer. Déjense de romper las bolas y de dar vueltas y cuenten lo que tengan que contar, esto es lo que yo digo. No los quiero apretar ni nada”.

Finalmente, Marina terminó dándole el título bomba que el conductor estaba esperando. "¿Sabe qué es lo más paradójico de todo esto? Que cuando yo llego al Observador, siento que Yanina me va a apretar, y creo que Lanata después es un bálsamo. Ustedes son iguales disfrutan las mismas maldades, aprietan en el mismo lugar. Mire, se lo voy a contestar como se suele utilizar en el mundo del espectáculo, pero usted me va a odiar por eso, aunque es un título hermoso, nos estamos conociendo“, remató.

La sugestiva frase de Marina Calabró sobre su romance con Rolando Barbano después del blanqueo

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Marina Calabró se mostró risueña y acalorada cuando le preguntaron por su romance con el columnista de policiales Rolando Barbano.

En el pase radial con Yanina Latorre en El Observador, la hija de Juan Carlos Calabró dejó en evidencia su vínculo con su colega. “Esa mujer, Dios mío, es un peligro. ¡Me hace transpirar, me dice cosas! Me acusa, me señala con el dedo… Nos divertimos”, comentó sobre la charla con la angelita.

Al ser consultada sobre si estaba en condiciones que confirmar el noviazgo con Rolando Barbano, Marina respondió con humor: “Qué sé yo, tengo exclusividad con Yanina Latorre para dar definiciones”.

“Estoy contenta, estoy muy bien… Ella me tira de la lengua, no sé qué le pasa, pero estoy muy bien”, agregó la periodista, refiriéndose a su presente sentimental, pero sin mencionar al columnista de policiales.