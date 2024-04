La sorpresiva respuesta de More Rial cuando le preguntaron si su embarazo fue buscado

More Rial - captura nota LAM sobre embarazo.jpg

Y si bien desde Socios del espectáculo (El Trece) aseguraron que la hija de Jorge Rial planeaba vender la primicia por un jugosa suma de dinero, en diálogo con LAM (América TV) la propia Morena sorprendió a todos al hablar de la llegada del segundo hijo que espera junto a su actual novio.

“Si querés decímelo, si no, no ¿Fue buscado o lo trajo Dios de arriba?”, consultó directo el cronista del programa de Ángel de Brito, Santiago Sposato. Fue allí cuando Morena Rial sorprendió con su respuesta más sincera que nunca: “Lo trajo la cigüeña. Apareció... Mirá si me voy a poner a buscar un chico”.

Embed

Luis Ventura apuntó con todo contra More Rial tras el enojo e hizo una tremenda declaración

La semana pasada, Luis Ventura confirmó en el programa A la tarde, América Tv, que More Rial está embarazada y espera un bebé con su actual novio, Matías Ogas, con quien está en pareja hace unos meses.

Se trata del segundo bebé de la hija de Jorge Rial, quien ya es madre de Francesco Benicio, de cinco años, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Tras dar esta noticia, More se enojó mucho con Luis por confirmar la noticia de su embarazo públicamente. Lo cierto es que en charla con el ciclo Mañanísima, El Trece, Ventura se refirió a este tema y destacó: “Ante todo, yo no voy a salir a confrontar con alguien a quien quiero tanto, alguien que tiene la edad de mis hijos mayores”, comenzó el periodista.

luis ventura more rial.jpg

“Si se enojó le pido disculpas. No creo haber cometido ningún pecado en todo esto. Ustedes saben mejor que ninguno que se estuvo negociando comercialmente la información con producciones de ese canal. Hablen con la producción”, continuó Ventura, dejando en claro que la información ya circulaba y que la joven estaba hablando con distintos programas para contarlo al aire ella misma.

Y dejó en claro la razón por la que confirmó la noticia: “Yo lo digo porque en la producción de A la Tarde, yo tengo un perro de presa que es Natalia Palmeiro, y me decía: ´Lo sabe todo el mundo, lo saben todos. Nos llaman para preguntarnos, que vos no hablas.. Que esto, que lo otro’. Entonces dije: ´Bueno, ya debe ser hasta moneda corriente’”.

“Es más. Tengo entendido que hasta el propio abogado(Alejandro Cipolla) llamaba proponiendo justamente la presencia de Morena para confirmar esto. No quiero ampliar el arco de esta historia. Soy responsable. No me muevo un milímetro de lo que dije. No lo hice con mala leche, todo lo contrario”, cerró Luis Ventura sobre el enojo de Morena con él por este tema.