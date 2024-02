La supuesta amante de Exequiel Palacios reveló cómo fue su explosivo encuentro con la esposa del jugador

Ella es Rocío Hrabar, quien explicó en una nota con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, que no tuvo una relación sentimental con el futbolista de la Scaloneta.

"Yo estaba tomando mate, desayunando tranquila (en la casa de Palacios). Empiezan a tocar timbre, entonces yo lo llamo (a Exequiel) y le digo '¿vos esperás a alguien?' y me dice 'no, no espero a nadie'. Entonces como me dice no espero a nadie, miro por el portón y estaba cerrado. Entonces me senté a tomar mate, no me hice mucho problema," comentó la modelo que vive en México sobre ese episodio puntual que contó la ex del futbolista.

Embed

Y amplió sobre lo que pasó: "Ella (Frías) entró por el ventanal y agarra y me dice: '¿Vos quién sos?'. 'Yo soy una amiga de Exequiel ¿y vos? Me dice, 'ah yo soy la mujer'".

Al instante, le pidió que junte sus cosas y se retire de la casa, algo que ella accedió sin problemas y que no sabía dónde se encontraba porque la casa estaba ubicada en un campo. Y además sostuvo que ella le sacó una foto de atrás.

Hrabar sostuvo que no fue la amante de Palacios y que tuvieron una relación de amistad. "Me están utilizando como chivo expiatorio. Meterme a mí en el medio tal vez le debe servir para hacer más grande el divorcio. Yo no tengo nada que ver", apuntó contra la versión que contó la ex del mediocampista.

rocio hrabar.jpg

El calvario que vivió Yesica Frías, la ex del futbolista Exequiel Palacios: violencia y pérdida de embarazo

Yesica Frías, ex pareja del futbolista Exequiel Palacios, brindó una entrevista para el programa Intrusos, América TV, donde contó el drama que vivió al lado del integrante de la Scaloneta y su familia.

"Intentamos casarnos en Alemania y la mamá no nos daba la partida de nacimiento, era todo una excusa. Cuando terminó la Copa América, nos casamos, y los padres le dijeron de todo", precisó la ex pareja del volante.

"Ellos(los padres de Palacios) querían que firme una separación de bienes. A mi Exequiel no me salvó el hambre, su profesión me dio lujos, pero también pagas por los lujos", continuó.

Y sentenció: "Firmé la separación de bienes, nos casamos y ahí se me vino la noche. Yo no quise tener más relación con los padres de él".

"Me termino separando cuando el padre de él en mayo me quiso pegar y Exequiel se puso en el medio, terminados los dos llorando", recordó con mucha angustia Yesica Frías.

Y explicó que hasta perdieron un embarazo cuando ya estaban mal como pareja: "Terminé perdiendo un embarazo, estábamos mal, y detonamos. Había un Mundial por delante y yo no quería que él absorba todo".

"Después de Qatar sentí que se le subieron los humos de campeón y cambió. Me dijo: yo te amo pero quiero estar solo. Y él ya me venía engañando desde diciembre, todavía estoy esperando hace un año que me de el divorcio", explicó.

Y cerró entre lágrimas: "No lo odio pero no pensé que como persona me iba a pagar así".