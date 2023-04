Exequiel Palacios, separado y en medio de un escándalo: los duros mensajes de Yésica Frías

Lo cierto es que ahora se confirmó que otro futbolista de la Selección Argentina se separó: se trata del volente Exequiel Palacios. Yésica Frías confirmó la separación con durísimos posteos en Instagram, dando a entender que el final de la relación no se dio en buenos términos.

exequiel palacios 2.jpg

Desde las preguntas de Instagram, la ahora ex del futbolista que surgió de River Plate admitió la separación y hasta explicó el motivo: "Me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”, lanzó.

“¿Creés que ahora por ser ganador del Mundial se la creyó y se olvidó quién es?”, le consultaron luego a la influencer. Y ella respondió junto con un emoji de una boca cerrada con un cierre: “Lo dijiste vos”.

Después, leyó otro comentario que apuntaba a Exequiel Palacios al que ella adhirió. “Pensar que dejaste tu vida y tu familia por él y así te agradece”, decía el mensaje. Y ella no dudó en darle la razón: “Viste vos, así son”.

exequiel palacios.jpg

La nueva novia de Alexis Mac Callister, Ailén Cova, incendió las redes con una foto súper hot

El noviazgo entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova está cada vez más afianzada, tanto que la actual novia del campeón del mundo hizo su presentación en las redes sociales como pareja oficial del delantero, con una foto súper hot.

Más allá de no ser nueva en las redes sociales, cuando su nombre sonaba como el de "la tercera en discordia" en la separación del jugador, bajó el perfil y dejó de postear imágenes debido a los agravios que recibió por ser amiga de la ex del futbolista.

Ailén ya viajó a Inglaterra para mudarse con el crack del Brighton de la Premier League, mientras que la ex se instaló en Buenos Aires para continuar con su carrera como influencer.

Es hija de Gustavo Cova y de Andrea Correa, se desempeña como creadora de contenido para redes sociales y en el pasado trabajó como vendedora en locales de indumentaria.