La sutil respuesta de Martín Redrado a Luciana Salazar tras el embargo por la cuota alimentaria de Matilda 

Ahora bien, esa manutención se cortó a comienzos de este año por lo que Luciana Salazar no dudó en hacer el reclamo por la vía legal. De esta manera, al expedirse ahora la Justicia a favor de la modelo, el embargo trabado a Martín Redrado estará vigentes hasta tanto se ponga al día con las 10 cuotas alimentarias pendientes.

Así las cosas, hecha a rodar la noticia por la mamá de Matilda, todas las miradas estuvieron puestas en el ex presidente de Banco Central. Y fue a través de la misma red social por la que la rubia difundió la novedad que por esas horas Redrado compartió una historia que muchos entendieron como una indirecta a Luli.

martín redrado historia súper papá.jpg

“Lindo regalo de mis hijos para arrancar con todo cada día” dice la historia virtual de la ex pareja de Salazar sobre la foto de una taza que dice "Super dad!" (súper papá), que inevitablemente llevó a pensar en una sutil reacción e indirecta del economista destinada a la mamá de Matilda.

Luciana y Matilda.jpg Matilda Salazar nació en diciembre de 2017 vía subrogación de vientre. Por ese entonces, Luciana Salazar y Martín Redrado eran pareja.

Martín Redrado habló por primera vez de la paternidad de Matilda y desafió a Luciana Salazar

En mayo de este año Martín Redrado habló por primera vez de la paternidad de Matilda, la versión por la que fue señalada Luciana Salazar, de que es el padre de la nena.

El economista reconoció “estoy bien, estoy con una mujer excepcional, pero no quiero hablar de mi vida privada”. “Estoy feliz. Mi familia está feliz. Estamos todos muy bien”, agregó Martín en una nota con Socios del espectáculo.

Al tiempo que Redrado también se refirió a su relación actual con la hija de Luli Salazar: “Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento”.

Martín Redrado

“Luciana tomó una decisión en su momento que yo acompañé, que yo respeté y yo apoyé en su momento mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé, los tomé cuando era pareja”, detalló el economista.

En tanto, luego destacó: "Ya no lo soy más y no tengo ningún compromiso que cumplir aparte de los que cumplí, que ya son muchos. Aparte seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda no nos hace bien a nadie, a nuestra familia ni a nadie de los involucrados”.

“Estoy dispuesto a responder todas las preguntas pero no soy el padre de Matilda”, concluyó Martín Redrado.