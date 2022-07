La tajante opinión de Luciana Salazar sobre la boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti

martin redrado lulu sanguinetti.jpg

Y amplió: "Que él (Redrado) pide que no me hagan notas, que no me convoquen de invitada a ningún programa y, de esta forma, se está metiendo con mi trabajo".

En cuanto a la boda de Redrado con Sanguinetti, expresó contundente: "Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz".

Cabe recordar que Salazar y Redrado estuvieron siete años juntos y a medidos de julio de 2017 anunciaron su separación. Desde entonces, mantuvieron algunos fuertes cortocircuitos en los medios y en la Justicia.

luciana salazar 1.jpg

