Luciana Salazar habló de la paternidad de Matilda tras las declaraciones de Martín Redrado

Este lunes en Intrusos (América TV), Luciana Salazar le respondió a Redrado. "No me puedo creer el nivel de impunidad de maneja cuando habla", exclamó la rubia.

La ex vedette reveló también lo que todos quieren saber: ¿Matilda es o no es hija de Martín Redrado? "A mí no me sorprende nada porque yo fui la primera en decir que dijo que Martín no es el padre biológico de mi hija", precisó la blonda.

De todos modos, Luciana advirtió que seguirá la batalla legal contra el economista porque "firmó compromisos por muchos años y lo hizo frente a una escribana".

La rubia no dio más detalles de los documentos que firmó Redrado por respecto al proceso judicial, pero remarcó que deberían "preguntarle a él por qué firmó lo que firmó".

Martín Redrado habló de su presente sentimental

En una nota con Socio del espectáculo, Martín Redrado habló de su presente sentimental.

“Estoy bien, con una mujer excepcional, pero no quiero hablar de mi vida privada”, afirmó el economista.

Al ser consultado por su relación con Luciana Salazar, Redrado expresó: "Tuvimos una historia importante, pero cuando se terminan las historias, cada uno hace el duelo como puede".

Por último, el economista reiteró que está lejos de cualquier conflicto. “Estoy feliz. Mi familia está feliz. Estamos todos muy bien”, sentenció.