La tajante aclaración de Luciana Salazar sobre la identidad de su hija: "Matilda tiene mi ADN"

"Ella nunca habló de madre biológica porque sabe que la madre biológica soy yo. Lo interpretaron mal los medios. Acá la madre subrogante no quiere decir que sea la madre biológica. De hecho, la madre subrogante nunca, y está prohibido en Estados Unidos, puede tener algo de ADN de la criatura, de la persona que engendra. Es ilegal", explicó Luli.

Así, Luciana Salazar remarcó enfática: "Mi hija es mi hija, tiene mi ADN", al tiempo que agregó: "De hecho, hace poco tuve que hacerle un montón de trámites y demostrar mi ADN en el consulado italiano para que pueda ser también italiana, más allá de su ciudadanía americana, entonces imaginate si tiene la ciudadanía italiana gracias a mí es porque es mi hija biológicamente sin lugar a dudas".

Asimismo, sobre el comentario de Rosenfeld en Mujeres Argentinas (El Trece), la rubia señaló una posible confusión por parte de su letrada. "Calculo que Ana habrá contado un hecho que me parece se confundió porque dijo que (la subrogante) me había demandado. No, no me había demandado. Sí en un momento intimó a que se bajen sus datos porque me habían pasado un estudio así de la clínica con sus datos y yo lo subí así (a las redes). Pero nunca hubo juicio, ni se llegó a demandar porque nunca se notificó nada", señaló.

Y se refirió a otra situación, que tampoco pasó a mayores. "Creo que Ana se confundió con otro hecho con la agencia de las subrogantes que ahí sí hubo una filtración de mis datos, no de la subrogante. Allí se negoció conmigo entonces para que yo no les haga juicio", concluyó.

El revelador audio de Luciana Salazar y Martín Redrado que evidencia el vínculo de él con Matilda: "A escondidas"

En los últimos días volvió a instalarse la polémica entre Luciana Salazar y Martín Redrado por el vínculo con la pequeña Matilda, hija de la modelo, por el que el economista aclaró que "no es el padre" de la nena.

En el programa Viviana en vivo, El Trece, se mostró un revelador audio donde Luciana y Martín hablaban de Matilda y que probaría el real vínculo de él con la niña.

“El tema está planteado, todavía no lo cerré, voy a buscar un momento, no sé si la voy a ver el viernes como para que pueda acompañarme. Para poder charlar este tema tranquilos, solos...", le decía en la conversación Redrado a Salazar, explicándole que estaba buscando el momento ideal para hablar con su actual pareja.

A lo que la modelo le marcó: "Si vos me dijiste que ya se lo dijiste". Y él le aclaró: "Sí pero no le cerré el cuándo, el cómo y demás". Ahí, Luciana se plantó: "Pero si ella ya sabe que nos estamos viendo Martín, que no te lo diga a vos es otra cosa, ya lo sabe".

"No sé si lo sabe o no lo sabe", le decía Redrado. "Dale...", contestó con ironía Luli. Y el economista le dijo: "Yo ya le planteé que necesitaba ver a Matu y demás".

A lo que Luciana Salazar comentó: “Que por lo menos yo la pueda llamar o que la llamemos cuando estés vos y que le avises. Ella sabe que nosotros nos vemos con la nena. No sé qué le pasa a esta mujer, yo no le hice nada, mejor no me puedo portar. Me tendría que hacer un altar esta mujer a mí. ¿Si te dice que no qué va a pasar?".

"Le voy a decir que sí, que si no me quiere acompañar que sepa que estoy con Matu y Luli", le contestó Martín. Y la modelo afirmó: "Sí, que acepte. Va a ser muy difícil, si vos no entablas una relación con la nena, ¿Cómo va a ser el día de mañana? Eso es lo que no entiendo".

"Vamos paso a paso", intentaba llevar calma Redrado. Y Salazar cerró molesta por la situación: "Yo no voy a vivir a escondidas. Ella ya está al tanto. Cuál es el problema de ella? No termino de entenderlo".