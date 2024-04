La tajante confesión de Sabrina Rojas sobre una posible reconciliación con Luciano Castro

"Estamos en un momento hermoso (con Luciano). Nos admiramos de nosotros mismos de la buena comunicación que estamos teniendo”, remarcó Sabrina Rojas.

Y cuando el conductor le marcó de las ganas que hay en la gente que vuelvan como pareja, Sabrina explicó: “Es un deseo muy loco de la gente, me lo dice gente que me conoce y gente en la calle. Tenemos momentos en los que nos abrazamos, nos emocionamos, tenemos momentos de familia que decimos: ‘que buen momento que pasamos’”. Aunque dejó en claro: “Pero él y yo no queremos saber nada. Él no me aguanta a mi y yo no lo guanto a él".

“Me volví a poner en pareja, al separarme de Luciano, a los 4 meses, era como mi primer novio. Separada, después de 12 años con Luciano. Entonces hubo muchas cosas que fueron vivencias por primera vez. Hoy me pongo a pensar y digo: ‘fue muy reciente que me puse de novia, era muy nueva en eso, un papá de mis hijos, mis hijos que conocen al novio, y creo que si hoy vuelvo a estar en pareja hay muchas cosas que haría de otra manera”, analizó la invitada.

Y sobre cómo es cuando está enamorada, la actriz explicó: “Yo me enamoro fuerte, cuando me pongo de novia es porque me imaginé envejeciendo con esa persona, me enamoro tanto que después mi duelo es difícil, hace 6 meses me separe y sobreviví, pero adentro estaba rarísima”.

“Hace un mes me amigué con la soltería . Mi cabeza giró, es un tiempo de duelo, soltera divertida. Es hermoso esto de pensar en la libertad y de no explicarle nada a nadie, de pensar solo en mí, no tener que darle explicaciones a nadie. Soy difícil para conocer gente nueva, la pasamos bomba pero de ahí a tocarte me tenés que gustar muchísimo”, continuó Sabrina Rojas sobre su presente tras separarse del Tucu López.

Sobre Flor Vigna, ex de Luciano Castro, contó el diálogo que tuvieron ante los cruces mediáticos: “Tuvimos una charla, ella creía cosas que no eran, terminamos teniendo una charla muy genuina, buena onda ,y terminando la charla ella me dijo: ‘me encantaría que esto lo podamos contar en un podcast’. Y yo dije, ‘pobre Luciano, dejemoslo en paz al gordo’. Y le dije: ‘veamoslo más adelante’. Porque si no iba a parecer que esto lo habíamos hecho con un proposito. Rarisimo. Como hacer de amiga de la ex. Ella tiene la suerte que no lo ve más”.

Juan Martino aclaró cuál es el vínculo que tiene con Sabrina Rojas: "Somos..."

Luego de que se terminara su historia de amor con el Tucu López, Sabrina Rojas volvió a ser noticia por mostrarse muy cerquita de Juan Martino en una foto que el joven subió a las redes con la que despertó rumores de romance.

Fue el periodista Gustavo Méndez quien dio la información y contó: "La semana pasada me llegó el rumor de que Sabrina y Juani estarían juntos. Seguí buscando información al respecto y él subió ayer una foto con ella, sin arrobarla".

"Ya lo tengo confirmado. Sabrina Rojas y Juan Martino se están viendo desde hace unas semanas", detalló el periodista a través de sus historias de Instagram.

A su vez, Karina Iavícoli contó en Intrusos, América Tv, que se comunicó con la actriz y le dijo lo siguiente: "Me lo desmintió completamente pero cuando le mandé la foto, no me respondió más".

Ahora, en dialogo con PrimiciasYa, Juan Martino también desmintió tener un romance con Sabrina Rojas: "Es un rumor, no hay mucho más. No hay romance, solo somos amigos".