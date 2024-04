Luciano Castro fastidioso con la prensa cuando le preguntaron por Flor Vigna y Sabrina Rojas

Y amplió al respecto: "La fama a través de la actuación es un reconocimiento, un mimo a nuestro ego. Después las preguntas a través de la fama va por otro lado, quién te pregunta, cómo, el contexto en que te preguntan, si tiene sentido en el lugar que estés".

"Y también aprender a aceptar lo que dice el otro y si el otro no quiere hablar dejar que no hable. No atosigarlo y molestarlo y ver cuan pillo puedo ser o cuánto lo puedo molestar hasta que vuelo por el aire y ahí tengo la nota de color", continuó Luciano Castro apuntando a la prensa por las consultas que le hacen en ciertos momentos.

"Entonces también hay que ser un poquito empáticos y buena onda, pero bueno, es pedirle peras al olmo", cerró picante el galán, molesto por ciertas consultas personales que le hacen en particulares momentos que atraviesa.

luciano castro 1.jpg

Flor Vigna reveló que se reencontró con Luciano Castro y sorprendió con los detalles

Después de que se supiese que Luciano Castro y Flor Vigna tuvieron un reencuentro a dos meses de su escandalosa separación, que involucró a Sabrina Rojas -la madre de dos de los hijos del actor-, la ex Combate se refirió a la charla sanadora que mantuvieron.

Entrevistada por Socios del espectáculo, El Trece, Vigna confirmó que sigue viendo lejana una posible reconciliación con Luciano. "Quiero entender que las relaciones se tienen que cortar así. Porque a veces, uno por amor seguís una vuelta más y, cuando das más vueltas es ahí cuando la cagás”, explicó la cantante.

Al tiempo que confió: “Nosotros nos mirábamos y decíamos ‘hasta acá…’. Claro, porque realmente para mí fue el amor de mi vida. Me enseñó muchas cosas, pero después ya si no se trata de cambiar al otro, ¿entendés? Y tenemos responsabilidades diferentes, cosas que resolver diferentes”.

En tanto, sobre el reencuentro y las supuestas intenciones de reconciliación del actor, Flor se sinceró y pareció haber logrado superar el duelo de las primeras semanas tras la separación.

“Fuimos muy claros para cuidarnos, que nos íbamos a ver porque medio que vivíamos juntos, por las cosas, y fue muy maduro todo, la verdad. Como que vimos el amor desde otro lado, no desde el sexual. Porque en seguida me preguntan eso. También me preguntaban si seguía, nos preguntan eso”, concluyó firme.