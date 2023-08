La tajante decisión que tomó Daniela Celis tras anunciar su embarazo: "Está angustiada"

“Sí, voy a ser mamá”, dijo la joven conocida como Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa.

De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla, “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos,los dos igualitos”, indicó.

Y después de que la exparticipante de Gran Hermano 2022 confirmara su embarazo, las cámara de LAM (América TV) fueron hasta los estudios de Telefe a buscar a la protagonista para tener su palabra.

Sin embargo, el cronista Santiago Sposato no pudo dar con Pestañela. ¿Qué pasó? "Está en en auto gris. Ella no maneja, está en el asiento de atrás del acompañante", describió el notero.

"Me dijeron que había un operativo para que ella no hable con la prensa, porque desde el canal querían desarrollar la noticia", contó Sposato. "La pregunta es: ¿hay mucha prensa?", preguntó el conductor Ángel de Brito.

Qué le pasa a Daniela Celis tras anunciar su embarazo

"Estamos los colegas de Intrusos y nosotros, Se debe guardar para ir al programa de Georgina capaz", le respondió el cronista desde el móvil. "Cómo le cambió la vida a esta chica, eh", lanzó Nazarena Vélez.

"El problema ahí es Telefe", aseguró el presentador. "Sí, es la producción", dijo Nazarena. "La verdad que podría bajar un poquitito el vidrio y hablar", comentó Sposato. Acto seguido, el auto donde estaba la exparticipante de GH tomó la salida contraria, huyendo de la prensa.

Y mientras todos esperaban a que Daniela aparezca este viernes en A la Barbarossa (Telefe), Georgina explicó en su programa que la morocha tomó la decisión de guardarse por unos días y no dar notas ya que lo del embarazo, si bien la tiene feliz, también la tiene muy angustiada. Por tal motivo por el momento no volverá aparecer en los medios.