Tras el anuncio del embarazo, se conocieron fuertes detalles de la relación de Daniela y Thiago

“Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo”, agregó.

Por su parte, el conductor Ángel de Brito reveló una charla que mantuvo con la ex Gran Hermano y replicó al aire sus palabras. “Ya está muy filtrado así que lo voy a contar. Es un embarazo de riesgo, no voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos y no voy a mostrar la panza”, leyó.

Minutos más tarde, aseguró que una fuente le envió más información y expresó: "Acá tengo detalles que me van llegando. En el cumple de Thiago ella vino con Romina Uhrig y se fue antes que todos, es más, ella llegó y no saludó a ningún familiar de él".

Daniela Celis confirmó la noticia más esperada en medio de su complicada relación con Thiago Medina

En Fuera de joda, el programa de streaming que hacen los ex Gran Hermano, Daniela Celis confirmó que está embarazada de Thiago Medina.

“Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció emocionada.

"Siempre soñé con este momento, siempre quise ser madre. Estoy muy contenta. Siempre quise ser madre joven", afirmó la ex participante de la casa más famosa del país.

Previamente estuvo Pilar Smith, quien había adelantado la noticia, y le preguntó a Pestañela si estaba embarazada o no. Ahí, la joven oriunda de Moreno se quebró en vivo y se retiró del programa. Sin embargo, los exjugadores de GH, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar, y Smith decidieron continuar con la transmisión.

Tras el corte, la joven de 27 años volvió y confirmó su embarazo.