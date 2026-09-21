La reacción sin filtro de Charlotte Caniggia al quedar entre Sol Abraham y Yanina Zilli: "Me quiero..."

El comentario generó una inmediata reacción de Zilli, quien no tardó en preguntarle directamente a la hija de Mariana Nannis: "¿Qué te hice?". Sin embargo, la respuesta de la mediática volvió a dejar en claro que prefería mantenerse alejada de esa ubicación. "Me siento re mal", afirmó Charlotte.

Ante la evidente incomodidad, De Pineda decidió intervenir y buscó una solución para evitar que el momento escalara. "¿Quieren intercambiar?", preguntó el presentador. Finalmente, Charlotte consiguió lo que quería y cambió su lugar por el de Mariela.

Qué dijo Charlotte Caniggia sobre el triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano

Charlotte Caniggia volvió a expresar su malestar por el desenlace de Gran Hermano y esta vez lo hizo en el programa de Georgina Barbarossa, donde habló sin filtro sobre el triunfo de Sol Abraham en la final. “Hubo una mano negra”, lanzó con contundencia. Y, sorprendiendo a todos en el estudio, redobló la apuesta con una pregunta cargada de firmeza: “¿Por qué mienten?”.

La frase generó una reacción inmediata de Barbarossa, que decidió frenarla en seco: “Eh, pará. No puedo permitir que digas eso. Está bien, yo te quiero, pero acá no hay ninguna mano negra”. Charlotte, lejos de retractarse, defendió su comentario apelando a lo que circula en las redes sociales: “Es lo que dicen en las redes”, sostuvo, reafirmando su postura frente a la conductora.

Ante esa respuesta, Georgina insistió en remarcar la transparencia del proceso de votación del reality. “Está bien, pero acá no hay ninguna mano negra. Hay una escribana y un montón de gente seria controlando todo”, manifestó, intentando despejar cualquier sospecha de fraude en la definición del certamen.

A pesar de la aclaración de la conductora, Charlotte no se mostró convencida y, según trascendió, hizo gestos de desconfianza e indignación por el triunfo de Sol Abraham en la gran final de Gran Hermano, dejando en claro que las dudas sobre el resultado siguen instaladas en ella.