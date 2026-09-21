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INCÓMODA

La reacción sin filtro de Charlotte Caniggia al quedar entre Sol Abraham y Yanina Zilli: "Me quiero..."

En Pasapalabra, Charlotte Caniggia quedó sentada entre Sol Abraham y Yanina Zilli y reaccionó en vivo con un inesperado pedido.

21 sept 2026, 00:30
CHARLOTTE CANIGGIA
CHARLOTTE CANIGGIA

Charlotte Caniggia protagonizó un particular momento este domingo durante su participación en Pasapalabra (Telefe). La mediática no pudo disimular su incomodidad al descubrir quiénes serían sus compañeras de equipo y sorprendió a todos al pedirle a Iván de Pineda que la cambiara de lugar.

Desde el comienzo del programa, Charlotte se mostró seria y distante, una actitud que rápidamente llamó la atención del conductor. Mientras se encontraba sentada junto a Sol Abraham y Yanina Zilli, la participante dejó en claro que no estaba para nada conforme con la ubicación que le había tocado.

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"Perdón, ¿por qué están tan seria, Charlotte?", le preguntó Iván de Pineda. Sin demasiadas vueltas, ella señaló el lugar que estaba ubicado enfrente y dejó en claro dónde quería sentarse: "Me gustaría sentarme ahí". La situación tomó todavía más color cuando Luana Fernández intervino y coincidió con Charlotte: "Tendría que estar acá".

Pero Charlotte decidió explicar el motivo de su malestar y no tuvo reparos en contar qué le pasaba con las integrantes que tenía a cada lado. "Son muchachas que no me lleven muy bien durante toda la temporada. Y vos me pones acá, en el medio de estas dos, y me quiero pegar un tiro. Poneme allá. Poneme allá, por favor, te lo pido", pidió Charlotte.

El comentario generó una inmediata reacción de Zilli, quien no tardó en preguntarle directamente a la hija de Mariana Nannis: "¿Qué te hice?". Sin embargo, la respuesta de la mediática volvió a dejar en claro que prefería mantenerse alejada de esa ubicación. "Me siento re mal", afirmó Charlotte.

Ante la evidente incomodidad, De Pineda decidió intervenir y buscó una solución para evitar que el momento escalara. "¿Quieren intercambiar?", preguntó el presentador. Finalmente, Charlotte consiguió lo que quería y cambió su lugar por el de Mariela.

Qué dijo Charlotte Caniggia sobre el triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano

Charlotte Caniggia volvió a expresar su malestar por el desenlace de Gran Hermano y esta vez lo hizo en el programa de Georgina Barbarossa, donde habló sin filtro sobre el triunfo de Sol Abraham en la final. “Hubo una mano negra”, lanzó con contundencia. Y, sorprendiendo a todos en el estudio, redobló la apuesta con una pregunta cargada de firmeza: “¿Por qué mienten?”.

La frase generó una reacción inmediata de Barbarossa, que decidió frenarla en seco: “Eh, pará. No puedo permitir que digas eso. Está bien, yo te quiero, pero acá no hay ninguna mano negra”. Charlotte, lejos de retractarse, defendió su comentario apelando a lo que circula en las redes sociales: “Es lo que dicen en las redes”, sostuvo, reafirmando su postura frente a la conductora.

Ante esa respuesta, Georgina insistió en remarcar la transparencia del proceso de votación del reality. “Está bien, pero acá no hay ninguna mano negra. Hay una escribana y un montón de gente seria controlando todo”, manifestó, intentando despejar cualquier sospecha de fraude en la definición del certamen.

A pesar de la aclaración de la conductora, Charlotte no se mostró convencida y, según trascendió, hizo gestos de desconfianza e indignación por el triunfo de Sol Abraham en la gran final de Gran Hermano, dejando en claro que las dudas sobre el resultado siguen instaladas en ella.

     

 

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