La tajante respuesta de Majo Martino que confirma la separación de Locho Loccisano

Locho posteo en medio de los rumores de separación

Acto seguido, indicó que no hay que tenerle miedo a los giros de la vida, luego de haber hecho su peregrinación a Luján.

“No le tengamos miedo a los giros de la vida, a los desencuentros y respetemos los tiempos de Dios o del destino, ya que al final son sólo un paso más en la vida. La paz interior la encontraremos al final del camino”, escribió el influencer.

Y ahora, PrimiciasYa se contactó con ambos, tanto con Majo como con Locho, pero la única que respondió fue la periodista y sorprendió con su tajante reacción, que no hace más que confirmar que están separados.

"Si el que hace los posteos es él deberían preguntarle a él. Que cada uno se haga cargo de los que escribe. Yo no escribí nada", comenzó diciendo Majo a este portal.

"Estoy de vacaciones ahora y no tengo nada que decir, si ven en mis redes sociales no pongo nada y no es a mí a la que tienen que preguntar", cerró con tono molesto ya que no quería hablar del tema.

En el día de su último adiós, se conocieron videos inéditos de Silvina Luna

En el día del último adiós a Silvina Luna, su amigo Locho Loccisano, a quien conoció cuando grabaron juntos el reality del Hotel de los Famosos (El Trece), decidió compartir en sus redes sociales una serie de videos inéditos junto a ella para recordarla en sus momentos más alegres.

En la publicación, Locho hizo un compilado de distintos videos donde se lo veía junto a su novia, Majo Martino y Silvina Luna. Lo cierto es que el ultimo tiempo los tres se habían vuelto muy cercanos y compartieron los últimos años de la modelo casi como una familia.

"Cuanto dolor, un ángel menos en la tierra. Te amamos", escribió el joven. En los clips, se puede ver una broma de Silvina a su amigo donde casi se dan un beso, y luego distintos momentos de los tres compartiendo almuerzos en familia o riéndose en la casa de Locho. "Que buen anfitrión", se escucha decir a la modelo.

Sin dudas los recuerdos del influencer conmovieron a todos y el posteo obtuvo más de 80 mil visualizaciones en menos de dos horas y mas 10 mil likes.

"Que bueno que haya tenido esos momentos entre gente que la quiso tanto", "Que lindo, realmente se nota quien quiso de verdad a Silvina", "La mejor manera de recordarla", fueron algunos de los sentidos comentarios en la publicación.