La técnica infalible de Analía Franchín para tener un escote perfecto

Para mostrar su práctica nocturna, Franchín agarró un tubo luminoso de cotillón y lo colocó entre sus pechos. "Esto me vendría bárbaro en vez de la toalla", comentó la periodista.

Nancy Pazos cuestionó a la compañera y su particular técnica. "Yo no me pongo toallita, ni nada en el escote. Sin embargo, está todo bien", le contestó la panelista. "Está perfecto. ¡Yo siento que me ahoga! ¡No puedo dormir sin la toallita!", sentenció Franchín.

El desubicado comentario de Analía Franchín hacia Ariel de Gran Hermano 2022

En diciembre, Analía Franchín lanzó un comentario sobre Ariel Ansaldo en el debate de Gran Hermano 2022, que generó polémica.

Mientras los analistas de El Debate se referían a la compra del supermercado que hicieron en la casa, luego de que Camila Lattanzio manifieste su enojo con Ariel dado que no la ayudó en el supermercado, Franchín disparó una frase bastante desafortunada.

"Yo lo que no entiendo es para qué van a querer que se mueran de hambre, si se muere de hambre él que es el hipopótamo de Pumper", dijo para sorpresa de todos sobre Ariel Ansaldo. "No para de comer, chicos", agregó.

El comentario no pasó desapercibido en las redes sociales, más allá de que sus compañeros de panel hayan querido desviar la atención para otro lado, y las opiniones en su contra no tardaron en llegar.

"'Ariel es un hipopótamo' Está gente es la misma que mata a los participantes haciéndose los moralistas? mmmmm", "Analia Franchin diciendo que Ariel es un hipopótamo y Ceferino dice que quiere hacer dieta, ES REAL ESTO?" y "Repudio total a Analia Franchin y a todo el panel de GH que no frenaron ni corrigieron la barbaridad que dijo sobre Ariel", fueron algunos de los comentarios.