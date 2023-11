La terminante actitud de Charlotte Caniggia al hablar de Mariana Nannis: "Me hace mal"

Sin embargo, se retractó y aseguró que el escándalo venia puntualmente por Mariana. "Es mi mamá más que nada y no quiero ni nombrarla, estoy teniendo un lindo concurso y no quiero que estas me afecten. Me hace mal y no quiero hablar de ella porque me pone mal este tema", expresó.

Y sumó: “Es muy complicada y por ahora no quiero hablar con ella. Me hace mal así que no quiero tener contacto con ella. No se que le pasa sinceramente, pero no quiero entrar en este conflicto. Me jode todo el tiempo tener que hablar de ellos”.

De todas formas, habló de posibilidad de arreglarse en un futuro para construir un nuevo vinculo y muy decidida remarcó: “Yo suelto y perdono”.

Melody Luz reveló la charla privada que tuvo con Charlotte Caniggia tras el escándalo con Zaira Nara

En los últimos días Charlotte Caniggia estuvo en el ojo de tormenta. Todo se debió a que estuvo involucrada, junto a Coti Romero, en el escándalo con Zaira Nara que derivó en su renuncia al Bailando 2023 (América).

En medio de toda la polémica, Melody Luz estuvo como invitada este miércoles a Intrusos (América) y habló acerca de la actitud de su cuñada, con quien mantiene una gran relación e incluso bailarán juntas para el ritmo de la salsa de a tres.

Además de dar de su punto de vista acerca de lo sucedido, la novia de Alex Caniggia reveló una conversación que mantuvo con Charlotte sobre el escandaloso episodio con la modelo. "Yo le dije que tiene que tener más cuidado a quién le dice las cosas que le dice, porque nosotras hablamos en confianza y a mí me puede decir cualquier cosa que muere ahí", comentó.

Y opinó: "Si Zaira estuviese tan segura, que no es así, yo creo que se lo podría tomar de otra manera. Cada uno se lo toma de la manera que fuese. Siento que fue una situación que Coti no estuvo acertada en hacer público, algo que era privado".