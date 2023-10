Zaira Nara comunicó una sorpresiva y categórica decisión sobre su futuro en el Bailando

"No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga. No lo puedo decir. Dijo (Charlotte) que las dos estaban acá (por Zaira y Wanda) por chupar pi...", lanzó la ex Gran Hermano.

La modelo compartió un comunicado y explicó las razones de su drástica decisión sobre su salida del certamen como integrante de la transmisión en vivo.

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando", comenzó su comunicado Zaira Nara.

Y remarcó: "Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho".

"Soy muy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional", expresó la hermana de Wanda Nara.

Y cerró con dolor: "Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa". Cabe recordar que hace unos días Zaira reemplazó a Pampita momentáneamente como jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Se filtró la foto del DNI de Zaira Nara y causó conmoción

El domingo 22 de octubre, Zaira Nara compartió en su cuenta de Instagram que asistió a la escuela correspondiente para ejercer el derecho al voto.

Pero lo que llamó la atención en los seguidores de Zaira es que mostró su DNI. En la imagen, mientras que tapó los números que le corresponden, se vio la foto que le tomaron para el carnet de su identificación oficial.

La hermana de Wanda Nara fue sin maquillaje ni accesorios para la foto que irá en el DNI, un perfil diferente al que muestra en sus redes sociales. Por lo que dejó ver el parecido que tiene con su papá, Andrés Nara.

A diferencia de su hermana, que es parecida a Nora Colossimo su mamá, Zaira Nara tiene un aspecto físico más similar al del su papá.

Incluso, de las dos es quien tiene una mejor relación con él, mientras que Wanda se distanció por sus declaraciones a la prensa sobre la enfermedad que transita.