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La terrible crisis de llanto de una cantante al ganar un Martín Fierro: "No lo puedo creer"

Ganó su categoría en los Premios Martín Fierro de la Música y, al subir al escenario, no pudo contener las lágrimas.

15 oct 2026, 00:05
La terrible crisis de llanto de una cantante al ganar un Martín Fierro: No lo puedo creer

La terrible crisis de llanto de una cantante al ganar un Martín Fierro: "No lo puedo creer"

La terrible crisis de llanto de una cantante al ganar un Martín Fierro: No lo puedo creer

La terrible crisis de llanto de una cantante al ganar un Martín Fierro: "No lo puedo creer"

Candu Domínguez fue una de las grandes protagonistas de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música. La cantante se quedó con el premio Revelación Femenino y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, al no poder contener las lágrimas cuando escuchó su nombre.

Al subir al escenario para recibir la estatuilla, la artista se mostró completamente sorprendida por el reconocimiento y tuvo dificultades para expresar lo que sentía. Frente a las grandes figuras de la música argentina que se encontraban en el salón, intentó agradecer el premio mientras la emoción la desbordaba.

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No preparé nada, no me tenía ni fe. De corazón, muchísimas gracias a APTRA. No lo puedo creer. Gracias a mi mamá y a mi papá, que me están mirando en casa, y a mi equipo, que es una locura ”, expresó Candu, visiblemente emocionada.

Con esas palabras, la cantante dejó en claro que no esperaba llevarse la distinción y dedicó el reconocimiento a sus seres queridos y al equipo que la acompaña en su camino artístico. El premio Revelación se convirtió así en un momento inolvidable para la artista, que recibió una de las estatuillas más significativas de la noche.

Quién es Candu Domínguez

Candu Domínguez es una cantante argentina de 23 años, oriunda de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que comenzó a cantar a los nueve años. Su formación musical estuvo muy ligada a su familia, especialmente a su hermana mayor, Belén Domínguez, profesora de canto y fundadora de una academia musical en la que Candu aprendió gran parte de lo que sabe.

Su crecimiento artístico comenzó a tomar impulso a través de las redes sociales, donde compartía videos interpretando canciones y mostrando su voz. Con el tiempo, esas publicaciones le permitieron construir una comunidad de seguidores y ampliar su llegada al público. También participó en el programa Canta conmigo ahora, conducido por Marcelo Tinelli, una de sus primeras experiencias de exposición televisiva.

Uno de los momentos que marcó su recorrido llegó cuando Rosalía visitó el canal de streaming Luzu TV en noviembre de 2025. Candu se acercó al lugar para intentar conocer a la artista española y terminó cantando frente a ella. El encuentro se viralizó y contribuyó a impulsar su carrera. Más adelante, también tuvo la oportunidad de compartir escenario con Ricardo Arjona y colaborar con artistas de la escena musical argentina.

En 2026, Candu continuó consolidando su camino con nuevos lanzamientos, entre ellos Que vuelva él, su primera cumbia solista, y Repitiendo promesas, su primera balada. Ese crecimiento tuvo un nuevo capítulo en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, donde ganó en la categoría Mejor Artista Revelación Femenina. Al subir a recibir la estatuilla, se emocionó hasta las lágrimas y agradeció a APTRA, a sus padres y al equipo que la acompaña

RS Fotos

     

 

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