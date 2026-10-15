La terrible crisis de llanto de una cantante al ganar un Martín Fierro: "No lo puedo creer"

Quién es Candu Domínguez

Candu Domínguez es una cantante argentina de 23 años, oriunda de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que comenzó a cantar a los nueve años. Su formación musical estuvo muy ligada a su familia, especialmente a su hermana mayor, Belén Domínguez, profesora de canto y fundadora de una academia musical en la que Candu aprendió gran parte de lo que sabe.

Su crecimiento artístico comenzó a tomar impulso a través de las redes sociales, donde compartía videos interpretando canciones y mostrando su voz. Con el tiempo, esas publicaciones le permitieron construir una comunidad de seguidores y ampliar su llegada al público. También participó en el programa Canta conmigo ahora, conducido por Marcelo Tinelli, una de sus primeras experiencias de exposición televisiva.

Uno de los momentos que marcó su recorrido llegó cuando Rosalía visitó el canal de streaming Luzu TV en noviembre de 2025. Candu se acercó al lugar para intentar conocer a la artista española y terminó cantando frente a ella. El encuentro se viralizó y contribuyó a impulsar su carrera. Más adelante, también tuvo la oportunidad de compartir escenario con Ricardo Arjona y colaborar con artistas de la escena musical argentina.

En 2026, Candu continuó consolidando su camino con nuevos lanzamientos, entre ellos Que vuelva él, su primera cumbia solista, y Repitiendo promesas, su primera balada. Ese crecimiento tuvo un nuevo capítulo en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, donde ganó en la categoría Mejor Artista Revelación Femenina. Al subir a recibir la estatuilla, se emocionó hasta las lágrimas y agradeció a APTRA, a sus padres y al equipo que la acompaña

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