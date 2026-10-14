La estremecedora declaración de Cris Morena sobre Darío Giordano: qué dijo sobre el sufrimiento de sus nietos

En su testimonio, Cris Morena explicó que mantenía un vínculo muy cercano con sus nietos y que era quien habitualmente los acompañaba a sus actividades extracurriculares. Según relató, Giordano había aceptado esa dinámica con la condición de que ella se ocupara de los traslados.

El desgarrador relato de Cris Morena sobre los presuntos maltratos a Franco Yankelevich

Uno de los momentos más fuertes de la declaración estuvo relacionado con la primera vez que Franco se animó a contarle a su abuela lo que presuntamente ocurría dentro de su casa.

Schapiro continuó leyendo el documento: “Recuerda que en particular transcurridos dos años de la muerte de su hija, en una ocasión en la que Franco se hallaba solo con la declarante repentinamente rompió en llanto y le dijo que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho”.

De acuerdo con el testimonio, el adolescente tenía miedo de que su padre se enterara de aquella conversación y le pidió expresamente a su abuela que mantuviera el secreto.

“En ese momento Franco le suplicó que no le contara nada a su padre porque le tenía temor a la reacción de su progenitor. Le comentó Franco que incluso en una de las ocasiones lo había golpeado tan fuerte su padre que se había detenido ante el llanto de él y le había prometido que no le pegaría nunca más por la memoria de la muerte de su madre”, expresó.

Ante semejante revelación, Cris Morena decidió hablar con su hijo Tomás Yankelevich, tío de los chicos, para evaluar cómo podían intervenir sin perjudicar a Franco.

Ambos mantuvieron una conversación con Darío Giordano, aunque evitaron mencionar directamente lo que el adolescente les había contado.

Según quedó registrado en la declaración, “la idea de la charla se centró en cómo estaba él y si necesitaba alguna ayuda más por parte de la familia para manejarse con los chicos”.

Sin embargo, la respuesta que habría recibido la familia no fue la que esperaba. Sobre la actitud de Giordano, Cris Morena declaró: “Darío habló solo de él, respondiendo que en su situación era muy difícil y que tenían que entenderlo”.

A partir de ese encuentro, la productora aseguró que comenzaron a surgir dificultades para compartir tiempo con sus nietos, especialmente con Franco.

“Luego de aquella conversación, cuenta que comenzó a dificultársele tener relación con los chicos, sobre todo con Franco. Pues si bien aclara que ella los llevaba igualmente a las actividades, así como lo sigue haciendo en el día de hoy, Darío comenzó a poner excusas y escollos para que la declarante armara programa con sus nietos o que se quedaran a dormir en su casa”, se detalló en el documento.

El miedo de Franco Yankelevich y la frase que habría recibido de su padre

En otro tramo de su declaración, Cris Morena describió cómo Franco había modificado su comportamiento para intentar evitar enfrentamientos con Darío Giordano.

La productora relató que su nieto le había explicado que, al regresar a su casa, procuraba pasar inadvertido y mantener el menor contacto posible con su padre.

“Franco llegó a decir que en su casa actuaba de hijo, que llegaba a su casa se encerraba en el cuarto tratando de no mirar a los ojos de su papá y de hablar lo menos posible para de este modo evitar los enfrentamientos. Incluso llegó a tener un tic con los ojos que mantuvo aproximadamente tres años”, sostuvo.

La situación habría llegado a un punto en el que Franco manifestó su deseo de dejar de vivir con su padre y mudarse con alguno de sus abuelos maternos.

Tanto Cris Morena como Gustavo Yankelevich estaban dispuestos a recibirlo, pero, según la declaración, Giordano se opuso rotundamente.

“Habiendo tanto la deponente, como Gustavo Yankilevich, accedido a ello, le fue terminantemente prohibido por su padre que, al enterarse de la situación, a los gritos, le refirió a Franco, de ninguna manera, vos vas a estar bajo mi control hasta los 18 años. Yo controlo tu cabeza, tu mente, yo controlo todo lo que hacés”, leyó Tatiana Schapiro.

La fuerte declaración de Cris Morena sobre Valentín Yankelevich y el episodio en el colegio

El testimonio judicial también incluyó los presuntos maltratos que sufría Valentín Yankelevich, otro de los hijos de Romina Yan y Darío Giordano.

Al referirse al vínculo entre el joven y su padre, Cris Morena describió: “Es permanente la agresión verbal causándole temor con gritos muy fuertes y cercanos a la cara para generar mayor intimidación”.

Además, recordó una situación que aseguró haber presenciado personalmente en la puerta del colegio de su nieto.

Según su relato, Valentín la vio y corrió para saludarla, pero su padre reaccionó de manera violenta.

“Tomó al niño del cabello, tirándoselo, al tiempo que a los gritos le reprochaba ‘te dije que no te vayas del lugar en el que estoy, a mí no me importa qué tenías que hacer’”, señaló la declaración.

La productora también describió el impacto que le provocó presenciar aquella escena.

“Generando en la deponente, Cris, un estupor tal que le impidió reaccionar, pudiendo ver cómo Giordano se llevaba a su hijo a la rastra mientras le tiraba de los pelos y le gritaba”, continuó la periodista con la lectura del documento.

Pero el episodio no terminó allí. Cris Morena aseguró que volvió a encontrarse con Valentín algunas horas después y que advirtió un comportamiento que le generó una profunda preocupación.

“Manifiesta que en ese mismo día vio a Valentín en horas de la tarde, y aquél se encontraba jugando con una pelota que arrojaba contra la pared como si fuera un autómata, no queriendo comunicarse con nadie”, expresó.

Finalmente, la productora recordó la conversación que mantuvo con su nieto días después de aquella situación y la respuesta que recibió cuando intentó saber qué le estaba pasando.

“Que días después de ello le preguntó a Valentín y la respuesta de aquel fue ‘abuela es siempre lo mismo, todos los días lo mismo, yo no le importo, si lloro no le importa nada’. Lo que atemorizó a la declarante porque vio que su nieto ya había naturalizado lo que estaba pasando”, concluyó la declaración que se conoció en DDM.

De esta manera, el testimonio judicial de Cris Morena volvió a poner en primer plano el conflicto familiar con Darío Giordano y las situaciones que, según denunció la productora, atravesaron sus nietos después de la muerte de Romina Yan.