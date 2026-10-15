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LAM ganó el Martín Fierro a Mejor Cortina Musical para TV: el especial agradecimiento de Ángel de Brito

LAM sumó un nuevo premio en los Martín Fierro de la Música: Ángel de Brito recibió la estatuilla y se la dedicó a una persona muy importante.

15 oct 2026, 00:47
LAM ganó el Martín Fierro a Mejor Cortina Musical para TV: el especial agradecimiento de Ángel de Brito

LAM ganó el Martín Fierro a Mejor Cortina Musical para TV: el especial agradecimiento de Ángel de Brito

LAM ganó el Martín Fierro a Mejor Cortina Musical para TV: el especial agradecimiento de Ángel de Brito

LAM ganó el Martín Fierro a Mejor Cortina Musical para TV: el especial agradecimiento de Ángel de Brito

LAM volvió a sumar un reconocimiento, esta vez por uno de los elementos más característicos de su identidad televisiva. El ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV se llevó la estatuilla a Mejor Cortina Musical para TV en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, una ceremonia que reunió a figuras de distintos géneros y referentes de la industria musical.

El programa, que cada noche combina información del espectáculo, primicias, entrevistas y debates sobre los protagonistas de la actualidad, fue distinguido por la música que acompaña sus emisiones y que forma parte de su sello. De esta manera, LAM extendió su presencia más allá de la pantalla y se hizo un lugar en una premiación dedicada a reconocer el universo musical.

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Al momento de recibir el galardón, el conductor se mostró agradecido y celebró el encuentro entre artistas. “Gracias. ¡Qué linda fiesta con tantos cantantes juntos! Me trajeron suerte los Pimpi, que los adoro ”, expresó el conductor, antes de destacar a quien estuvo detrás de la música del ciclo: “ Se lo quiero agradecer a DJ Deró (Ezequiel), que fue quien hizo la cortina del programa ”.

Por último, el periodista también tuvo presentes a sus compañeros de equipo, que no pudieron acompañarlo durante la ceremonia. “Gracias, APTRA. Me hubiera encantado estar con todos mis compañeros acá, no se pudo, pero otra vez será. Que siga la fiesta y ¡aguante LAM! ”, cerró, con un mensaje que dejó en claro su alegría por el reconocimiento al programa.

El ciclo compitió en la categoría contra otros tres programas: Morfi, todos a la mesa; Gran Hermano y Telenueve Noticiero.

Los anteriores premios que ganó LAM

A lo largo de los últimos años, LAM logró consolidarse como uno de los ciclos más reconocidos del mundo del espectáculo y también tuvo su lugar en los Premios Martín Fierro, la ceremonia que distingue a las principales figuras y producciones de la televisión argentina.

En 2024, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV tuvo un motivo especial para celebrar: Santiago Sposato ganó el Martín Fierro a Cronista/Movilero por su labor en el ciclo. El reconocimiento destacó el trabajo del periodista en la cobertura de la actualidad y el detrás de escena del mundo del espectáculo.

Un año después, LAM volvió a recibir una distinción en la ceremonia de los Martín Fierro a la televisión. En la edición de 2025, el ciclo se quedó con el premio a Mejor Programa Periodístico, un reconocimiento al trabajo del equipo y a su lugar dentro de la televisión argentina.

La racha continuó en 2026, cuando el programa obtuvo la estatuilla en la categoría Interés General. Ahora, con el premio a Mejor Cortina Musical para TV en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, LAM sumó un nuevo reconocimiento y extendió su presencia a una ceremonia dedicada a celebrar a los protagonistas de la industria musical.

     

 

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