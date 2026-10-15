LAM ganó el Martín Fierro a Mejor Cortina Musical para TV: el especial agradecimiento de Ángel de Brito

El ciclo compitió en la categoría contra otros tres programas: Morfi, todos a la mesa; Gran Hermano y Telenueve Noticiero.

Los anteriores premios que ganó LAM

A lo largo de los últimos años, LAM logró consolidarse como uno de los ciclos más reconocidos del mundo del espectáculo y también tuvo su lugar en los Premios Martín Fierro, la ceremonia que distingue a las principales figuras y producciones de la televisión argentina.

En 2024, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV tuvo un motivo especial para celebrar: Santiago Sposato ganó el Martín Fierro a Cronista/Movilero por su labor en el ciclo. El reconocimiento destacó el trabajo del periodista en la cobertura de la actualidad y el detrás de escena del mundo del espectáculo.

Un año después, LAM volvió a recibir una distinción en la ceremonia de los Martín Fierro a la televisión. En la edición de 2025, el ciclo se quedó con el premio a Mejor Programa Periodístico, un reconocimiento al trabajo del equipo y a su lugar dentro de la televisión argentina.

La racha continuó en 2026, cuando el programa obtuvo la estatuilla en la categoría Interés General. Ahora, con el premio a Mejor Cortina Musical para TV en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, LAM sumó un nuevo reconocimiento y extendió su presencia a una ceremonia dedicada a celebrar a los protagonistas de la industria musical.