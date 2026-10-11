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Ámbar de Benedictis compartió la señal que recibió tras la muerte de Piero, su abuelo: el mensaje de despedida

La hija de Juana Viale compartió una emotiva publicación para recordar a su abuelo. Una canción especial y un inesperado visitante protagonizaron su despedida en las redes.

11 oct 2026, 09:19
Ámbar de Benedictis compartió la señal que recibió tras la muerte de Piero, su abuelo: el mensaje de despedida

Ámbar de Benedictis compartió la señal que recibió tras la muerte de Piero, su abuelo: el mensaje de despedida

Ámbar de Benedictis compartió la señal que recibió tras la muerte de Piero, su abuelo: el mensaje de despedida

Ámbar de Benedictis compartió la señal que recibió tras la muerte de Piero, su abuelo: el mensaje de despedida

A pocos días del fallecimiento de Piero, Ámbar de Benedictis compartió un sentido homenaje en las redes sociales. La hija de Juana Viale y Juan de Benedictis eligió recordar a su abuelo a través de su música y de un video que despertó emoción entre quienes acompañaron a la familia con mensajes de cariño.

Aunque no suele publicar demasiado contenido relacionado con el músico, esta vez Ámbar compartió un recuerdo íntimo para despedirlo. En una de las imágenes mostró “Canto a la ternura”, uno de los discos del artista, junto con unas palabras que remiten a “La sinfonía inconclusa en la mar”.

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“Ahora es tiempo de la comparsa subacuática que orquestaste, de la orilla, la espuma y el aroma, de una sinfonía ya no más inconclusa… de todas esas cosas… de todas esas”, escribió.

La elección tiene un significado especial para la joven: se trata de una de sus canciones preferidas de Piero. Incluso, en una oportunidad había contado que le pidió a su abuelo que la interpretara en su escuela, un recuerdo que hoy cobra una nueva dimensión.

El video que compartió Ámbar de Benedictis tras la muerte de Piero

El homenaje también incluyó un breve clip en el que aparece un pájaro dentro de un auto. La publicación fue interpretada como una posible señal vinculada con su abuelo, aunque Ámbar no acompañó las imágenes con una explicación explícita sobre ese significado.

El video se sumó a la despedida musical y a las muestras de afecto que recibió en las redes. Entre las reacciones se destacaron las de Nacho Viale y su papá, Juan de Benedictis, quien también recordó al cantante con imágenes y una frase: “Eterno en nuestros corazones”.

Así, la música de Piero volvió a convertirse en un punto de encuentro para su familia en medio del dolor por su partida.

Nacido en Italia y radicado en Argentina desde pequeño, el cantautor construyó una trayectoria marcada por la sensibilidad y el compromiso social. Su obra atravesó generaciones y fronteras, con canciones como “Mi viejo”, que encontraron un lugar perdurable en el cancionero popular.

Para Ámbar, ese legado también está ligado a sus recuerdos familiares. Y fue precisamente una de esas canciones, cargada de historia y afecto, la que eligió para decirle adiós.

     

 

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