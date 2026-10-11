Ámbar de Benedictis compartió la señal que recibió tras la muerte de Piero, su abuelo: el mensaje de despedida

El video que compartió Ámbar de Benedictis tras la muerte de Piero

El homenaje también incluyó un breve clip en el que aparece un pájaro dentro de un auto. La publicación fue interpretada como una posible señal vinculada con su abuelo, aunque Ámbar no acompañó las imágenes con una explicación explícita sobre ese significado.

El video se sumó a la despedida musical y a las muestras de afecto que recibió en las redes. Entre las reacciones se destacaron las de Nacho Viale y su papá, Juan de Benedictis, quien también recordó al cantante con imágenes y una frase: “Eterno en nuestros corazones”.

Así, la música de Piero volvió a convertirse en un punto de encuentro para su familia en medio del dolor por su partida.

Nacido en Italia y radicado en Argentina desde pequeño, el cantautor construyó una trayectoria marcada por la sensibilidad y el compromiso social. Su obra atravesó generaciones y fronteras, con canciones como “Mi viejo”, que encontraron un lugar perdurable en el cancionero popular.

Para Ámbar, ese legado también está ligado a sus recuerdos familiares. Y fue precisamente una de esas canciones, cargada de historia y afecto, la que eligió para decirle adiós.