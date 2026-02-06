"Puedo defender lo nacional, pero no a los ladrones": el análisis de Esteban Mirol tras el cruce con Marixa Balli
El de Esteban Mirol y Marixa Ballies, sin dudas, el más impensado de los enfrentamientos mediáticos de los últimos tiempos. Ex compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe), el reconocido periodista cuestionó públicamente la crítica de la exvedette al ministro de Economía por decir que compra su ropa en el exterior porque la de acá es un "robo".
A partir de allí, las posturas de ambos los llevaron a trenzarse fuerte este jueves en LAM (América TV), donde Balli defendió a capa y espada a los comerciantes de La Salada y centros comerciales como los de Flores, mientras que Mirol puso el foco en los sobreprecios de los revendedores locales. La discusión llegó a tal punto que Marixa llegó a argumentar que su crítica a ella se debía a que 20 años atrás había rechazado una invitación de él.
Así las cosas, PrimiciasYa charló en exclusiva con Esteban Mirol quien, tras sus 53 años de periodismo, hizo un extenso análisis de su planteo dejando en claro que un debate no tiene por qué generar enojos. "Ella defiende a los comerciantes y yo a los consumidores", explicó de entrada explicando que luego del cruce no volvieron a hablar en privado para terminar de aclarar los tantos.
"A ella le parece mal que alguien diga que no compra ropa en la Argentina y yo digo que no hay que ser hipócritas. La gente que puede salir al exterior invade los shoppings y ahora los pobres tienen la suerte de contar con aplicaciones donde compran un 70% más barato. Si defiendo lo nacional la respuesta es obvia: SI, a menos que me metan la mano en el bolsillo. Ahí es donde digo: puedo defender lo nacional pero no a los ladrones", argumentó el exconductor de Telenueve al explicar el trasfondo de sus dichos.
Qué dijo Esteban Mirol sobre la supuesta invitación que Marixa Balli dice haberle rechazado 20 años atrás
En tanto, sobre la supuesta invitación a salir que MarixaBalli le habría rechazado 20 años atrás, Esteban Mirol volvió a ser claro. "A Marixa no tuve el gusto de conocerla hasta Masterchef donde hablamos 2 o 3 minutos de Yanina Latorre", afirmó negando de plano cualquier tipo de acercamiento.
"Si ella cree que yo defiendo a los consumidores y a la gente pobre porque no aceptó salir conmigo hace 20 atrás, qué te puedo decir... eso, es rebajar el debate a la nada. ¿Por qué lo hizo? No tengo la menor idea, ella sabrá", planteó desconcertado y molesto.
"Lo que ella hizo con su mente es un problema de ella. En cuanto a por qué, también habrá que preguntarle a ella. Ayer dijo que una amiga que tiene o tenía un restó cerca de canal 9 le recordó que yo la invité a salir", señaló atónito y remarcó tajante: "Si yo hubiera estado soltero hace 20 años atrás y me hubiera cruzado con Amelia Bence, Mirtha Legrand o Marixa Balli, claro que las hubiera invitado a salir: 3 mujeres hermosas. ¿Qué tendría de malo reconocerlo? Nada. Si esto hubiese ocurrido y las tres me rechazaban tendría hoy que estar agradecido y no enojado. Gracias al rechazo hoy estoy en pareja con una mujer increíble".
En tanto, en el tramo final de la charla con este portal, Esteban Mirol arremetió: "Lo importante es que si su argumento es que yo la critiqué porque hace 20 atrás, según ella, rechazó una invitación, el debate sobre los consumidores, la pobreza y los precios en la Argentina se ahogó en el Río de la Plata. ¿Por qué lo hizo? No lo sé".
"Quizá no le gustó que hablara de La Salada y la promoción que ella realizó de ese lugar en el pasado", reflexionó pensativo si bien en ningún momento puso en duda la honestidad laboral de la exangelita. "Como dijeron otras personas, no tengo la menor duda de que Marixa es una mujer íntegra y luchadora. Lo que pasaba en La Salada no tenía por qué conocerlo", concluyó firme.