"Puedo defender lo nacional, pero no a los ladrones": el análisis de Esteban Mirol tras el cruce con Marixa Balli

esteban mirol 2.jpg

Qué dijo Esteban Mirol sobre la supuesta invitación que Marixa Balli dice haberle rechazado 20 años atrás

En tanto, sobre la supuesta invitación a salir que Marixa Balli le habría rechazado 20 años atrás, Esteban Mirol volvió a ser claro. "A Marixa no tuve el gusto de conocerla hasta Masterchef donde hablamos 2 o 3 minutos de Yanina Latorre", afirmó negando de plano cualquier tipo de acercamiento.

"Si ella cree que yo defiendo a los consumidores y a la gente pobre porque no aceptó salir conmigo hace 20 atrás, qué te puedo decir... eso, es rebajar el debate a la nada. ¿Por qué lo hizo? No tengo la menor idea, ella sabrá", planteó desconcertado y molesto.

"Lo que ella hizo con su mente es un problema de ella. En cuanto a por qué, también habrá que preguntarle a ella. Ayer dijo que una amiga que tiene o tenía un restó cerca de canal 9 le recordó que yo la invité a salir", señaló atónito y remarcó tajante: "Si yo hubiera estado soltero hace 20 años atrás y me hubiera cruzado con Amelia Bence, Mirtha Legrand o Marixa Balli, claro que las hubiera invitado a salir: 3 mujeres hermosas. ¿Qué tendría de malo reconocerlo? Nada. Si esto hubiese ocurrido y las tres me rechazaban tendría hoy que estar agradecido y no enojado. Gracias al rechazo hoy estoy en pareja con una mujer increíble".

Esteban Mirol y Marixa Balli enojados (1) (1) (1) (1)

En tanto, en el tramo final de la charla con este portal, Esteban Mirol arremetió: "Lo importante es que si su argumento es que yo la critiqué porque hace 20 atrás, según ella, rechazó una invitación, el debate sobre los consumidores, la pobreza y los precios en la Argentina se ahogó en el Río de la Plata. ¿Por qué lo hizo? No lo sé".

"Quizá no le gustó que hablara de La Salada y la promoción que ella realizó de ese lugar en el pasado", reflexionó pensativo si bien en ningún momento puso en duda la honestidad laboral de la exangelita. "Como dijeron otras personas, no tengo la menor duda de que Marixa es una mujer íntegra y luchadora. Lo que pasaba en La Salada no tenía por qué conocerlo", concluyó firme.