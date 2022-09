La Tota Santillán rompió el silencio: "Es verdad que me quise lastimar"

“Hace tiempo vengo luchando con la bipolaridad y es muy difícil”, aseguró en una entrevista íntima con Karina Mazzocco y todo el panel, y reconoció que “me salteaba algunas tomas de los medicamentos, no es que tengo “mala junta” como muchos afirmaron. Si yo no estaba internado, me iban a pasar cosas mas graves”.