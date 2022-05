La tremenda caída de Robertito Funes Ugarte al aire

Embed

En el video del blooper, se observa que Robertito tropezó con parte de la escenografía. Rápidamente, un participante se acercó para ayudarlo a levantarse.

"¡Estoy bien! ¡Estoy bien!", exclamó el conductor de la TV Pública y prosiguió con el desarrollo del programa.

Tenso cruce entre Robertito Funes Ugarte y gremialistas del tren San Martín

Hace unos días, unos 300 trabajadores de empresas de seguridad tercerizadas del tren San Martín y del Bartolomé Mitre cortaron las vías a la altura de la estación de Palermo durante varias horas.

El periodista Robertito Funes Ugarte cruzó a dos gremialistas, que contaron por qué decidieron esa medida de fuerza en una móvil con A24.

"Hay una cantidad de gente, que tiene que ir a trabajar, y ustedes frenan las vías de esta forma", manifestó el conductor de El diario de la tarde.

"Agotamos todas las instancias. Por eso, estamos acá. Hoy quedó expuesto lo que hace el Gobierno con los trabajadores", dijo uno de los representantes gremiales.

"¿Cómo se llama la empresa para la cual ustedes trabajan? Porque deberían estar ahí quienes les pagan los sueldos a ustedes", remarcó el periodista.

"Deben estar contando los millones de dólares que reciben por parte del Estado", retrucó otro de los manifestantes. "No se enojen. Simplemente, no me parece que le corten las vías a los que van a laburar desde temprano", reiteró Robertito.

"Nosotros somos trabajadores del ferrocarril. ¿Dónde vamos a hacer la protesta? ¿La vamos a hacer a tu casa? No, la hacemos acá, en las vías", fue la respuesta que recibió el conductor.

Funes Ugarte le sugirió que vayan a reclamar a la puerta de los dueños de la empresa para la cual ellos trabajan. "¿Por qué no dan a la cara de los empresario? Expóngalos. Hagan algo", sentenció el periodista.