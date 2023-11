La tremenda frase de Gonzalo Heredia tras el triunfo de Javier Milei

“Evidentemente, antes lo hubo (el fraude) porque mucha diferencia, hoy con tantos fiscales y gente comprometida ganó por afano y empató en la provincia de Buenos Aires”, “Hay que respetar a la mayoría, se llama democracia”, “Podés irte yendo a vivir a Venezuela”, “Me sacaste una sonrisa”, y “Esta es la democracia, en cuatro años cambia todo otra vez, y veremos qué es lo que queda de la Argentina”, fueron algunas de las respuestas que recibió Gonzalo Heredia.

La furia de Cinthia Fernández con un fiscal cuando fue a votar: "¿Estamos todos locos?"

Cinthia Fernández contó en su cuenta de Instagram una picante situación que vivió en la escuela donde fue a votar este domingo en el Balotaje 2023. La panelista reveló que una de las autoridades de mesa le pidió que le dejara la cartera antes de entrar al cuarto oscuro.

Supuestamente, el motivo era para evitar que se llevara boletas. Cinthia se negó a hacerlo y se enojó. “Me dicen ‘vas a tener que dejar la cartera’. No hay manera que te deje la cartera en este país”, indicó.

Luego aclaró que no lo hizo porque si le faltaba no iba a poder reclamarle a nadie. “No es más fácil decir ‘mostrame la cartera cuando te vas’. ¿Estamos todos locos? No te voy a dejar la cartera con teléfono, con todo. ¡Andá! Dejame de joder. Después se chorean las boletas en toda La Matanza. No me rompás los huevos”, arrojó.

Además, explicó que, por más de que ninguno de los dos candidatos la convencía, votó a uno. “No elegir es de cobardes. Nos toca tomar decisiones”, concluyó.